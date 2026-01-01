Uzstādīt Visual Studio Code Server ar viena klikšķa instalāciju.
Palaid VS Code pilnībā savā pārlūkprogrammā no jebkuras vietas ar paplašinājumiem, atkļūdošanu, Git un integrētu termināli.
Izvēlies Visual Studio Code Server VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server nodrošina pilnu VS Code izstrādes vidi jebkurā pārlūkprogramā. Piekļūsti saviem paplašinājumiem, IntelliSense, integrētajam terminālim, Git rīkiem un atkļūdotājam no jebkuras ierīces, neinstalējot programmatūru lokāli — tava izstrādes vide atrodas uz tava VPS un vienmēr ir gatava.
Pašmitināts VS Code Serveris uz VPS nozīmē, ka projekti un konfigurācijas saglabājas starp sesijām un ir pieejami no jebkuras mašīnas. Vienmēr aktīvā servera vide ir ideāli piemērota pāru programmēšanai tīmeklī, mākoņizstrādes darbplūsmām vai kodēšanai no ierīcēm, kur VS Code instalēšana nav praktiska.
Visual Studio Code Server galvenās iespējas
Pilns VS Code pārlūkprogrammā
Piekļūsti pilnai VS Code pieredzei, ieskaitot paplašinājumus, tēmas, taustiņu saites un iestatījumus, no jebkuras pārlūkprogrammas cilnes.
Paplašinājumu atbalsts
Instalē un palaid VS Code paplašinājumus servera pusē, ieskaitot valodu serverus, linterus, formatētājus un atkļūdotājus.
Integrēts terminālis
Palaid čaulas komandas, izstrādes rīkus un skriptus tieši pārlūkprogrammas terminālī, kas savienots ar tavu VPS vidi.
Git integrācija
Pārvaldi repozitorijus, izveido izpildes, pārskati atšķirības un risini sapludināšanas konfliktus, izmantojot VS Code iebūvētos Git rīkus.
Pastāvīga darbvieta
Projekti, iestatījumi un paplašinājumi saglabājas starp sesijām tavā VPS, lai tu varētu turpināt tieši no tās vietas, kur pārtrauci.
Kāpēc izmantot Visual Studio Code Server pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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