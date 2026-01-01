Izvietot Alexandrie ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta zināšanu bāze ar paplašinātu Markdown, pilna teksta meklēšanu un detalizētām atļaujām katram dokumentam.
Izvēlies Alexandrie VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Alexandrie
Alexandrie ir pašu mitināta zināšanu bāzes un dokumentācijas platforma, izveidota, izmantojot Go un Nuxt 4. Tā nodrošina bagātīgu Markdown redaktoru ar KaTeX matemātiskajām izteiksmēm, krāsainiem izsaukuma konteineriem un komandu centru pilna teksta meklēšanai visos tavos dokumentos. Piecu līmeņu atļauju sistēma katram dokumentam ļauj tev saglabāt dažas piezīmes privātas, kopīgot citas ar savu komandu un publiski publicēt atlasītās lapas — viss no vienas instalācijas.
Pašmitinot Alexandrie, tavi dokumenti, piezīmes un augšupielādētie faili atrodas infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Iebūvētā ar S3 saderīgā objektu krātuve apstrādā failu augšupielādes bez ārēja pakalpojuma, un viena klikšķa dublēšana un atjaunošana ļauj tev aizsargāt visu zināšanu bāzi bez manuālas datu bāzes eksportēšanas.
Alexandrie galvenās iespējas
Paplašināts Markdown redaktors
Raksti ar KaTeX matemātiskajām izteiksmēm, krāsainiem izsaukuma lodziņiem un bagātīgiem iegultajiem elementiem, izmantojot CodeMirror 6 redaktoru, kas paredzēts strukturētai dokumentācijai.
Piecu līmeņu atļaujas
Piešķir detalizētus piekļuves līmeņus katram dokumentam — no pilnībā privāta līdz publiski lasāmam — lai viena un tā pati instalācija vienlaikus kalpotu personīgām piezīmēm, komandas wiki un publiskiem dokumentiem.
Pilna teksta komandu meklēšana
Tastatūras vadīts komandu centrs uzreiz meklē visos tavos dokumentos, padarot lielas zināšanu bāzes pārlūkojamas bez manuālas mapju pārlūkošanas.
Iebūvēta failu krātuve
Integrēta ar S3 saderīga objektu krātuve apstrādā failu augšupielādes un multivides pielikumus, neprasot ārēju glabāšanas pakalpojumu vai CDN kontu.
SSO un OIDC pieteikšanās
Autentificējies ar Google, GitHub, Microsoft vai Discord, izmantojot OIDC, tādējādi novēršot nepieciešamību pārvaldīt atsevišķus lietotāju kontus katram komandas dalībniekam.
Kāpēc izmantot Alexandrie pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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