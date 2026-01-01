Izvieto MantisBT ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda kļūdu izsekotājs programmatūras komandām, lai reģistrētu defektus, pārvaldītu funkciju pieprasījumus un koordinētu projektu darba plūsmas.
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Ko tu vari izveidot ar MantisBT
MantisBT (Mantis kļūdu izsekotājs) ir ilggadējs atvērtā koda problēmu izsekotājs, rakstīts PHP, ko programmatūras komandas izmanto, lai reģistrētu kļūdas, pārvaldītu funkciju pieprasījumus un koordinētu darbu vairākos projektos. Veidots ap pielāgojamām darbplūsmām, detalizētām atļaujām katram projektam un e-pasta paziņojumiem, tas koncentrējas uz problēmu pārvaldības disciplīnu, bez pilnu projektu pārvaldības komplektu liekā apjoma.
MantisBT pašmitināšana saglabā ziņotos defektus, pielikumus un iekšējās diskusijas infrastruktūrā, ko tu kontrolē — būtiski organizācijām, kuru kļūdu ziņojumi satur reproducēšanas soļus, klientu datus vai patentētu kodu. Šī izvietošana nāk komplektā ar MariaDB, lai nodrošinātu ilgstošu problēmu vēsturi un novērš daudzu komerciālo problēmu izsekotāju piemērotās lietotāja licences izmaksas.
MantisBT galvenās iespējas
Pielāgojamas darbplūsmas
Definē statusa pārejas, risinājuma stāvokļus un piekļuves noteikumus katram projektam, lai izsekotājs atspoguļotu, kā katra komanda faktiski virza darbu no ziņojuma līdz risinājumam.
Detalizētas atļaujas
Uz lomām balstīta piekļuves kontrole projekta, kategorijas un lauka līmenī nodrošina, ka sensitīvi jautājumi ir redzami tikai tiem cilvēkiem, kuriem tie ir jāredz.
E-pasta paziņojumi
Konfigurējami e-pasta noteikumi paziņo ziņotājiem, apstrādātājiem un vērotājiem, kad problēmas maina statusu, nodrošinot, ka neviens defekts vai funkciju pieprasījums netiek nepamanīts.
Pielāgoti lauki un filtri
Pievienot patvaļīgus pielāgotus laukus problēmām un saglabāt sarežģītus filtrus kā nosauktus skatus, lai šķirotu tūkstošiem ziņojumu, nepazaudējot kontekstu.
Spraudņa arhitektūra
Plaša spraudņu ekosistēma paplašina MantisBT ar pirmkoda kontroles integrāciju, papildu autentifikācijas metodēm un atskaišu papildinājumiem.
REST un SOAP API
Gan REST, gan SOAP saskarnes ļauj tev skriptēt problēmu izveidi, automatizēt šķirošanu un integrēt izsekotāju ar CI cauruļvadiem vai ārējiem rīkiem.
Kāpēc izmantot MantisBT pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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