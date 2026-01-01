Izvietot Medusa ar viena klikšķa instalāciju.
Automātisks video bibliotēkas pārvaldnieks televīzijas seriāliem — ielādē jaunas sērijas brīdī, kad tās parādās indeksētājos.
Izvēlies Medusa VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Medusa
Medusa ir ilggadējs, kopienas uzturēts automatizācijas serveris TV šovu bibliotēkām. Tas izseko šovus, kuriem tu seko, uzrauga Usenet indeksētājus un torrentu izsekotājus jaunu epizožu izlaišanai, lejupielādē atbilstošos failus, izmantojot tavu esošo lejupielādētāju, pēc tam pārsauc, atzīmē un pārvieto tos tavā bibliotēkā — viss tiek vadīts no pulēta tīmekļa lietotāja interfeisa, ko iedvesmojuši SickBeard un SickChill.
Medusa pašmitināšana uz VPS uztur tavu TV automatizāciju darbojošos 24/7, lai epizodes parādītos tavā bibliotēkā minūtes pēc izlaišanas. Tas dabiski savienojas ar Plex, Jellyfin, Emby un plašāko Servarr ekosistēmu, un darbojas ar gandrīz katru Newznab un Torznab indeksētāju, izmantojot vietējos spraudņus.
Medusa galvenās iespējas
Seriālu un sēriju sekošana
Pievieno raidījumus no TVDB, TVMaze vai IMDb, un Medusa katru sezonu uzrauga jaunas sērijas, tiklīdz tās parādās indeksētājos.
Kvalitātes preferenču profili
Definē kvalitāti, izšķirtspēju, kodeku un valodu preferences katrai pārraidei, lai uzvarētu pareizā versija, kad parādās vairāki kandidāti.
Vietējais indeksētāja atbalsts
Iebūvēti spraudņi Newznab un Torznab indeksētājiem, plus tiešs atbalsts NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge un rTorrent.
Subtitru meklēšana
Meklē OpenSubtitles, Addic7ed un Podnapisi atbilstošus subtitrus tavās vēlamajās valodās pēc katras lejupielādes.
Pēcapstrādes automatizācija
Pārsauc, atzīmē un pārvieto lejupielādētos failus Plex/Jellyfin/Emby saderīgos mapju izkārtojumos bez manuālas šķirošanas.
Kāpēc izmantot Medusa pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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