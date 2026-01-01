Izvietot Dockge ar viena klikšķa instalāciju.
Reaktīvs pašmitināts UI Docker Compose steku pārvaldīšanai, nepieskaroties komandrindai.
Izvēlies Dockge VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Dockge
Dockge ir fokusēts, pašu mitināts Docker Compose steku pārvaldnieks, ko izveidojis Uptime Kuma radītājs. Tā vietā, lai mēģinātu pārvaldīt katru Docker primitīvu, tas dara vienu lietu labi: ļauj tev izveidot, rediģēt, startēt, apturēt un dzēst Compose stekus, izmantojot ātru, atsaucīgu tīmekļa saskarni. Iebūvētais YAML redaktors piedāvā sintakses izcelšanu un reāllaika validāciju, un tu vari pārvērst esošās docker run komandas Compose formātā dažu sekunžu laikā.
Steku glabāšana kā vienkāršus failus diskā nozīmē, ka Dockge dabiski iekļaujas jebkurā dublēšanas vai versiju kontroles darbplūsmā. Pašmitināšana saglabā tavu infrastruktūras konfigurāciju privātu un nodrošina tev pastāvīgu pārvaldības saskarni, kas vienmēr ir pieejama, pat ja tu esi prom no termināļa.
Dockge galvenās iespējas
Interaktīvs YAML redaktors
Sintakses izcelšana un tiešraides validācija atvieglo Compose failu rakstīšanu un atjaunināšanu tieši pārlūkprogrammā.
Reāllaika žurnālu straumēšana
Konteinera žurnāli tiek straumēti tiešraidē lietotāja saskarnē, lai tu varētu uzraudzīt startēšanu, kļūdas un izvadi, neatverot termināli.
docker run converter
Ielīmē jebkuru docker run komandu, un Dockge to automātiski pārvērš gatavā lietošanai docker-compose.yaml.
Failu bāzēta steka krātuve
Visi Compose faili tiek glabāti kā vienkārši faili diskā, padarot dublējumkopiju veidošanu un versiju kontroli vienkāršu.
Neliels nospiedums
Minimāls resursu patēriņš atbrīvo CPU un atmiņu lietojumprogrammām, ko tu patiesībā pārvaldi.
Kāpēc izmantot Dockge pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.