Izvietot RomM ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts ROM pārvaldnieks, kas organizē retro spēļu kolekcijas ar metadatiem, vāka noformējumu un spēlēšanu pārlūkprogrammā.
Izvēlies RomM VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar RomM
RomM ir visaptveroša pašu mitināta ROM pārvaldības platforma, kas pārvērš izkaisītus spēļu failus organizētā, meklējamā bibliotēkā. Tā automātiski bagātina tavu kolekciju ar vāka attēliem, ekrānuzņēmumiem un aprakstiem no IGDB un MobyGames, atbalstot simtiem platformu, sākot no arkādes klasikām līdz mūsdienu konsolēm.
RomM pašu mitināšana nozīmē, ka tava spēļu kolekcija paliek tavā infrastruktūrā — bez bažām par mākoņkrātuves pakalpojumu noteikumiem, bez joslas platuma ierobežojumiem un bez ikmēneša maksām. Tu kontrolē, kam ir piekļuve, un tava bibliotēka aug bez ierobežojumiem, pievienojot jaunas platformas vai pilnus kolekciju komplektus.
RomM galvenās iespējas
Automātiskie metadati
Iegūst vāka attēlus, ekrānuzņēmumus un aprakstus no IGDB un MobyGames, novēršot stundām ilgu manuālu katalogizēšanu lielām kolekcijām.
Spēlēšana pārlūkprogrammā
Spēlē spēles tieši pārlūkprogrammā, izmantojot EmulatorJS un RuffleRS, neinstalējot emulatorus katrā ierīcē.
Daudzplatformu atbalsts
Organizē kolekcijas, aptverot NES, SNES, PlayStation, arkādes un simtiem citu platformu zem vienotas saskarnes.
Lietotāju atļaujas
Detalizētas piekļuves kontroles ļauj tev koplietot tavu bibliotēku ar ģimeni vai draugiem, vienlaikus saglabājot administratīvās funkcijas ierobežotas.
Daudzfailu spēļu grupēšana
Automātiski nosaka un grupē vairāku disku nosaukumus, reģionālās versijas un labojumus, lai katra spēle parādītos kā viens ieraksts.
Kāpēc izmantot RomM pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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