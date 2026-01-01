Izvietot LMS ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls pašmitināts mūzikas straumēšanas serveris ar Subsonic-saderīgu API jebkuram mūzikas klientam.
Izvēlies LMS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LMS
LMS (Lightweight Music Server) ir atvērtā koda pašmitināts mūzikas straumēšanas serveris, kas rakstīts C++, kas atklāj tavu personīgo mūzikas bibliotēku, izmantojot ātru tīmekļa UI un Subsonic saderīgu API. Tas indeksē audio failu mapi, iegūst metadatus un vāka attēlus, un ļauj tev straumēt no jebkuras pārlūkprogrammas vai no jebkuras no desmitiem mobilo un galddatoru lietotnēm, kas jau atbalsta Subsonic protokolu.
Pašmitinot LMS savā VPS, tava mūzikas kolekcija un klausīšanās vēsture paliek tavā infrastruktūrā, nevis straumēšanas SaaS, kas iegūst klausīšanās datus. C++ izpildlaiks ir pietiekami mazs, lai ietilptu pieticīgos VPS plānos, un Subsonic API nozīmē, ka esošie iecienītākie klienti, piemēram, substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music un play:Sub, darbojas uzreiz, bez nepieciešamības rakstīt pielāgotas integrācijas.
LMS galvenās iespējas
Subsonic saderīgs API
Darbojas ar plašo Subsonic klientu ekosistēmu operētājsistēmās iOS, Android, macOS, Windows un Linux bez jebkāda pielāgota adaptera.
Viedi ieteikumi
Veido līdzīgu mākslinieku un dziesmu klasterus, pamatojoties uz tagiem un klausīšanās vēsturi, lai darbinātu automātisko atskaņošanu, radio režīmu un atklāšanu.
Last.fm skroblēšana
Sūta atskaņojumus uz Last.fm vai pašu mitinātām alternatīvām, piemēram, Maloja, saglabājot vienotu klausīšanās vēsturi visās ierīcēs.
Daudzlietotāju konti
Katrs lietotājs iegūst savus atskaņošanas sarakstus, vērtējumus, klausīšanās vēsturi un atzīmētās dziesmas, vienlaikus koplietojot vienu un to pašu pamatbibliotēku.
Tikai lasāmas bibliotēkas pievienojums
Mūzikas direktorija ir pievienota tikai lasīšanai, lai serveris nevarētu nejauši modificēt tavus audio failus skenēšanas vai pārkodēšanas laikā.
Viegls C++ kodols
Kompilēts C++ dēmons plus SQLite aizņem maz vietas diskā un atmiņā, atstājot vietu pārējiem taviem pašu mitinātajiem pakalpojumiem.
Kāpēc izmantot LMS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.