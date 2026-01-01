Izvietot Verdaccio ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Viegls privāts npm proksi reģistrs JavaScript pakotņu publicēšanai, kešošanai un pārvaldībai jūsu komandas ietvaros.
Izvēlies Verdaccio VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Verdaccio
Verdaccio ir viegls, atvērtā koda privāts npm reģistrs, kas ļauj komandām publicēt iekšējās pakotnes un nodrošina starpniecību publiskajam npm reģistram. Atšķirībā no mitinātiem reģistriem, kas iekasē maksu par lietotāju vai nosaka ātruma ierobežojumus, Verdaccio darbojas pilnībā tavā infrastruktūrā — nodrošinot ātru, lokālu npm pakotņu kešatmiņu kopā ar drošu krātuvi taviem privātajiem JavaScript moduļiem.
Pašmitināšana ar Verdaccio novērš tavu būvēšanas konveijeru atkarību no ārējas npm pieejamības, paātrina instalācijas, izmantojot lokālo kešatmiņu, un saglabā patentētu kodu ārpus publiskajiem reģistriem. Tas ir pilnībā saderīgs ar npm, Yarn un pnpm bez jebkādām klienta puses konfigurācijas izmaiņām, izņemot norādīšanu uz tavu reģistra URL.
Verdaccio galvenās iespējas
Privāta pakotņu publicēšana
Publicē un izplati iekšējās npm pakotnes savā komandā, neatklājot tās publiskajā reģistrā.
npm starpniekserveris un kešatmiņa
Automātiski atspoguļo publiskās npm pakotnes lokāli, lai instalācijas paliktu ātras un uzticamas pat tad, ja npm ir nesasniedzams.
npm, Yarn, pnpm saderīgs
Darbojas uzreiz ar visiem galvenajiem JavaScript pakotņu pārvaldniekiem — nav nepieciešami īpaši klienta spraudņi vai apvalki.
Iebūvēta autentifikācija
Pārvaldi lietotāju piekļuvi ar htpasswd autentifikāciju, lai kontrolētu, kurš var publicēt vai instalēt pakotnes.
Lietotāja saskarne iekļauta
Pārlūko pakotnes, pārbaudi versijas un meklē savā reģistrā, izmantojot tīru, iebūvētu tīmekļa saskarni.
Spraudņu ekosistēma
Paplašiniet krātuvi, autentifikāciju un starpprogrammatūru, izmantojot plašu spraudņu sistēmu, lai integrētos ar S3, LDAP vai pielāgotām darbplūsmām.
Kāpēc izmantot Verdaccio pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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