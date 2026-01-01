Instalēt ZeroNote ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Vienota šifrēta lietotne piezīmēm, parolēm, grāmatzīmēm un 2FA ar nulles zināšanu klienta puses AES šifrēšanu.
Izvēlies ZeroNote VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ZeroNote
ZeroNote ir pašmitināta vienota produktivitātes lietotne, kas apvieno piezīmju veikšanu, paroļu pārvaldību, grāmatzīmes un divu faktoru autentifikācijas kodus vienā šifrētā lietotnē. Tā izmanto klienta puses AES šifrēšanu ar nulles zināšanu arhitektūru — serveris nekad neredz tavus nešifrētos datus, tikai tava ierīce to var atšifrēt.
ZeroNote pašmitināšana uz VPS apvieno četrus atsevišķus rīkus vienā privātā, šifrētā pakalpojumā, ko tu pilnībā kontrolē. SQLite krātuve ar bezsaistes prioritāti nodrošina datu pieejamību bez interneta savienojuma, gudra automātiskā atzīmēšana automātiski uztur vienumus sakārtotus, un izvēles P2P vai S3 sinhronizācija paplašina pieejamību starp ierīcēm.
ZeroNote galvenās iespējas
Nulles zināšanu šifrēšana
Klienta puses AES šifrēšana nodrošina, ka tavas piezīmes, paroles un 2FA kodi tiek šifrēti pirms tie atstāj tavu ierīci.
Vienots rīks
Aizstāj atsevišķu paroļu pārvaldnieku, piezīmju lietotni, grāmatzīmju pārvaldnieku un 2FA autentifikatoru ar vienu pašu mitinātu lietojumprogrammu.
Bezsaistes pirmā krātuve
Dati tiek glabāti lokāli SQLite datubāzē, lai tavs seifs paliktu pieejams pat bez aktīva interneta savienojuma.
Viedā automātiskā atzīmēšana
Viedās atzīmes automātiski kategorizē ierakstus, pamatojoties uz satura veidu un atslēgvārdiem, saglabājot tavu glabātuvi sakārtotu bez manuālas piepūles.
P2P & S3 sinhronizācija
Pēc izvēles vari sinhronizēt savu šifrēto glabātuvi starp ierīcēm, izmantojot vienādranga sinhronizāciju vai savu ar S3 saderīgu krātuves spaini.
Kāpēc izmantot ZeroNote pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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