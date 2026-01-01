Izvietot Chatpad AI ar viena klikšķa instalāciju.
Uz privātumu orientēta ChatGPT saskarne, kas visas sarunas glabā lokāli, bez izsekošanas vai datu vākšanas.
Izvēlies Chatpad AI VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Chatpad AI
Chatpad AI ir tīrs, atvērtā koda tīmekļa interfeiss OpenAI GPT modeļiem, kas saglabā katru sarunu un API atslēgu pārlūkprogrammas lokālajā atmiņā, nevis ārējos serveros. Nav izsekošanas, nav sīkdatņu un nav servera puses žurnālēšanas — tavi pieprasījumi un atbildes nonāk tieši no tavas pārlūkprogrammas uz OpenAI API un nekur citur.
Chatpad AI pašmitināšana nodrošina komandām kopīgu, vienmēr pieejamu ChatGPT interfeisu uz uzņēmuma infrastruktūras, centralizējot API lietošanas rēķinus un nodrošinot uzticamu piekļuvi neatkarīgi no OpenAI patērētāju pakalpojumu pieejamības vai politikas izmaiņām.
Chatpad AI galvenās iespējas
Vietējā datu glabāšana
Visas sarunas un API atslēgas atrodas tavā pārlūkprogrammas lokālajā krātuvē, tāpēc neviens trešās puses pakalpojums nekad neredz tavus pieprasījumus vai atbildes.
Nav nepieciešams konts
Pievieno savu OpenAI API atslēgu iestatījumos un sāc tērzēt nekavējoties — bez reģistrācijas, bez abonementiem, bez lietošanas brīdinājumiem, kas pārtrauktu tavu darba plūsmu.
Sarunu eksports
Eksportē un importē sarunas kā failus, lai tu varētu dublēt svarīgas sarunas vai turpināt tās pēc ierīču maiņas.
Tīrs fokusēts interfeiss
Dizains bez traucēkļiem novērš premium papildu piedāvājumus un funkciju ierobežojumus, pilnībā koncentrējoties uz sarunu.
Daudzmodeļu atbalsts
Pārslēdzies starp GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo un citiem OpenAI modeļiem no vienas un tās pašas saskarnes, nemainot rīkus.
Kāpēc izmantot Chatpad AI pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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