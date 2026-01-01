Instalēt Headscale ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda pašmitināta Tailscale vadības servera implementācija privātiem WireGuard mezglu tīkliem.
Izvēlies Headscale VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Headscale
Headscale ir pašu mitināta alternatīva Tailscale patentētajam vadības serverim, dodot tev pilnīgu kontroli pār tavu privāto WireGuard tīkla tīklu. Kamēr Tailscale mitinātais pakalpojums pārvalda atslēgu apmaiņu, IP piešķiršanu un maršrutēšanas lēmumus, Headscale dara to pašu infrastruktūrā, ko tu kontrolē — bez ikmēneša maksām, bez ierīču ierobežojumiem, kas saistīti ar abonementu, un bez atkarības no trešās puses mākoņpakalpojuma.
Šī veidne apvieno Headscale ar Headscale UI, pārlūkprogrammas vadības paneli lietotāju, mezglu un iepriekšējas autentifikācijas atslēgu pārvaldībai. Abi tiek nodrošināti vienā HTTPS domēnā, ar tīmekļa saskarni, kas pieejama
/web ceļā. Jebkurš ar Tailscale saderīgs klients var nekavējoties pievienoties tavam tīklam, novirzot savu pieteikšanās serveri uz tava izvietošanas URL.
Headscale galvenās iespējas
Tailscale-saderīgi klienti
Jebkura ierīce, kas darbojas ar oficiālo Tailscale klientu, var pieslēgties tavam Headscale serverim bez klienta puses modifikācijām.
Tīmekļa pārvaldības lietotāja saskarne
Headscale UI nodrošina pārlūkprogrammas informācijas paneli lietotāju, mezglu un iepriekšējas autorizācijas atslēgu pārvaldībai, neizmantojot komandrindu.
Pilna tīklveida tīklošana
Savienotie mezgli sazinās tieši savā starpā pāri NAT robežām, izmantojot WireGuard šifrēšanu.
MagicDNS atbalsts
Headscale piešķir resursdatora nosaukumus visiem reģistrētajiem mezgliem, nodrošinot uz DNS balstītu piekļuvi bez statiskas IP konfigurācijas.
SQLite balstīta glabātuve
Viss tīkla stāvoklis tiek glabāts vieglā SQLite datubāzē, bez nepieciešamības pēc ārēja datubāzes pakalpojuma.
API un CLI pārvaldība
Pārvaldi lietotājus, mezglus un maršrutus, izmantojot Headscale CLI vai HTTP API skriptēšanai un automatizācijai.
Kāpēc izmantot Headscale pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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