Izvietot Vaultwarden ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, pašmitināts Bitwarden saderīgs paroles pārvaldnieks, kas rakstīts Rust valodā, ar automātisku HTTPS, izmantojot Traefik.
Izvēlies Vaultwarden VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Vaultwarden
Vaultwarden ir neoficiāla, viegla Bitwarden servera API implementācija, kas rakstīta Rust valodā. Tā izmanto tikai nelielu daļu no atmiņas, kas nepieciešama oficiālajam Bitwarden serverim, vienlaikus saglabājot pilnīgu saderību ar visiem oficiālajiem Bitwarden klientiem — pārlūkprogrammas paplašinājumi, datora lietotnes un mobilās lietotnes darbojas bez izmaiņām.
Paroles glabātuves pašmitināšana VPS serverī nodrošina, ka katra parole, droša piezīme un akreditācijas dati paliek pilnībā tavā infrastruktūrā. Šī veidne automātiski novirza HTTPS caur iepriekš instalēto Traefik reversā starpniekserveri ar Let's Encrypt sertifikātiem, apmierinot Bitwarden klientu HTTPS prasības jau no pirmās izvietošanas reizes.
Vaultwarden galvenās iespējas
Bitwarden saderīgs
Visi oficiālie Bitwarden pārlūkprogrammas paplašinājumi, datoru un mobilo ierīču klienti savienojas ar Vaultwarden bez jebkādām modifikācijām.
Rust efektivitāte
Rakstīts Rust valodā, Vaultwarden izmanto nelielu daļu no RAM un CPU, kas nepieciešama oficiālajam uz Java balstītajam Bitwarden serverim.
Automātiskais HTTPS
Datplūsma tiek novirzīta caur iepriekš instalēto Traefik starpniekserveri ar Let's Encrypt sertifikātiem, nekavējoties apmierinot Bitwarden HTTPS prasību.
Organizācijas atbalsts
Kopīgo glabātuves vienumus ar ģimenes locekļiem vai komandas biedriem, izmantojot Vaultwarden organizēšanas un kolekciju funkcijas.
Ārkārtas piekļuve
Piešķir uzticamām kontaktpersonām ārkārtas piekļuvi tavai glabātuvei ar konfigurējamiem gaidīšanas periodiem kontu atjaunošanas scenārijiem.
Kāpēc izmantot Vaultwarden pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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