Izvietot Authentik viena klikšķa instalācijā.
Atvērtā koda identitātes nodrošinātājs, kas nodrošina uzņēmuma SSO, OAuth2, SAML un daudzfaktoru autentifikāciju jebkurai lietojumprogrammai.
Izvēlies Authentik VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Authentik
Authentik ir elastīgs atvērtā koda identitātes nodrošinātājs, kas nodrošina organizācijām uzņēmuma līmeņa autentifikāciju un lietotāju pārvaldību bez sarežģītības, kas parasti saistīta ar identitātes infrastruktūru. Tas atbalsta OAuth2, OpenID Connect un SAML protokolus, padarot to saderīgu ar praktiski jebkuru lietojumprogrammu vai pakalpojumu, kam nepieciešama lietotāju autentifikācija. Daudzfaktoru autentifikācija, pielāgojamas pieteikšanās plūsmas, LDAP integrācija un pašapkalpošanās lietotāju portāls papildina tā iespējas.
Pašmitināšana Authentik nodrošina tev pilnīgu datu suverenitāti pār lietotāju akreditācijas datiem un sesijas datiem, novērš atkārtotas maksas par lietotāju, ko iekasē komerciālie identitātes nodrošinātāji, un ļauj tev pielāgot autentifikācijas plūsmas atbilstoši tavas organizācijas precīzām prasībām. Šī izvietošana darbina serveri, fona darbinieku, PostgreSQL un Redis — visu, kas nepieciešams ražošanai gatavai identitātes platformai.
Authentik galvenās iespējas
Universālie SSO protokoli
OAuth2, OpenID Connect un SAML atbalsts nozīmē, ka Authentik darbojas kā identitātes nodrošinātājs praktiski jebkurai mūsdienīgai lietojumprogrammai vai pakalpojumam, kas ir gatavs lietošanai.
Elastīga MFA
Nodrošini daudzfaktoru autentifikāciju, izmantojot TOTP autentifikatora lietotnes, WebAuthn aparatūras atslēgas vai SMS — konfigurējams katrai lietojumprogrammai vai lietotāju grupai.
Pielāgojamas pieteikšanās plūsmas
Izstrādā autentifikācijas plūsmas ar nosacītiem soļiem, pielāgotu zīmolvedību un uz politikām balstītu piekļuves kontroli, lai atbilstu tavas organizācijas drošības prasībām.
LDAP direktoriju integrācija
Izveido savienojumu ar esošajiem Active Directory vai LDAP direktorijiem, lai sinhronizētu lietotājus un grupas, izvairoties no nepieciešamības atjaunot lietotāju datubāzi no nulles.
Audita un atbilstības reģistrēšana
Detalizēti notikumu žurnāli un audita pieraksti reģistrē katru autentifikācijas notikumu, nodrošinot tev nepieciešamo redzamību drošības pārbaudēm un normatīvo aktu ievērošanai.
Kāpēc izmantot Authentik pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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