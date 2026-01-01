Izvietot Authorizer ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda pašmitināts autentifikācijas serveris, nodrošinot tavām lietotnēm pilnīgu identitātes slāni bez trešo pušu SaaS.
Izvēlies Authorizer VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.
Ko tu vari izveidot ar Authorizer
Authorizer ir pašmitināts autentifikācijas un autorizācijas serveris, kas aizstāj mākoņpakalpojumus, piemēram, Auth0, Firebase Auth vai Clerk. Tas nodrošina e-pasta/paroles pieteikšanos, sociālo OAuth ar vairāk nekā 10 pakalpojumu sniedzējiem, maģiskās saites, daudzfaktoru autentifikāciju un uz lomām balstītu piekļuves kontroli gatavu lietošanai — viss darbojas tavā infrastruktūrā, ar lietotāja datiem, kas glabājas tavā datu bāzē.
Tā vietā, lai maksātu par katru lietotāju vai uzticētu trešajai pusei savu lietotāju akreditācijas datus, pašmitinātais Authorizer saglabā pilnīgu īpašumtiesības uz tavu identitātes slāni. Tas nodrošina GraphQL API un iebūvētu pieteikšanās lapu, uz kuru tavas lietojumprogrammas var novirzīt, ko atbalsta SQLite, PostgreSQL, MySQL vai kāds no vairāk nekā 13 atbalstītajiem datu bāzu aizmugursistēmām.
Authorizer galvenās iespējas
Sociālā un bezparoles pieteikšanās
Atbalsts Google, GitHub un vairāk nekā 10 OAuth pakalpojumu sniedzējiem, kopā ar maģisko saiti un uz TOTP balstītu daudzfaktoru autentifikāciju (MFA), lai lietotāji varētu pieteikties jebkurā sev vēlamā veidā.
Lomu piekļuves kontrole
Definē pielāgotas lomas un aizsargātās lomas, lai ierobežotu, ko autentificēti lietotāji var darīt tavā lietojumprogrammā.
GraphQL API
Pilna GraphQL saskarne lietotāju pārvaldībai, marķieru izsniegšanai un konfigurēšanai padara integrāciju vienkāršu jebkurā tehnoloģiju kopā.
Iebūvēta pieteikšanās UI
Tiek piegādāts ar gatavu pieteikšanās lapu vietnē /app un administratora paneli vietnē /dashboard — nav nepieciešama pielāgota autentifikācijas lietotāja saskarne, lai sāktu darbu.
13+ datubāzu aizmugursistēmas
Darbojas ar SQLite vienkāršības labad vai savienojies ar PostgreSQL, MySQL, MongoDB, vai ar kādu no 10+ citām atbalstītajām datubāzēm, tavām vajadzībām augot.
Kāpēc izmantot Authorizer pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Ieteicamā servera atrašanās vieta:
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Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
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Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
30 dienu naudas atmaksas garantija
Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.
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