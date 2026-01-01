Uzstādīt 2FAuth ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts tīmekļa divu faktoru autentifikācijas pārvaldnieks, kas pieejams no jebkuras ierīces, saglabājot tavus kodus tavā kontrolē.
Izvēlies 2FAuth VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar 2FAuth
2FAuth ir atvērtā koda, tīmekļa alternatīva mobilajām autentifikācijas lietotnēm, piemēram, Google Authenticator un Authy. Tā ģenerē uz laiku balstītas vienreizējās paroles (TOTP) un HOTP kodus, izmantojot tīru pārlūkprogrammas saskarni, lai tavi autentifikācijas kodi būtu pieejami no jebkuras ierīces — tie nav piesaistīti vienam tālrunim.
Atšķirībā no tikai mobilajiem autentifikatoriem, 2FAuth glabā tavus noslēpumus infrastruktūrā, ko tu kontrolē, ar šifrētu krātuvi un izvēles konta aizsardzību. Tas nozīmē, ka nav piesaistes pie viena piegādātāja, nav datu koplietošanas ar komerciāliem pakalpojumiem un nav atkarības no tālruņa, ko var pazaudēt vai sabojāt tieši tad, kad tev visvairāk nepieciešams pieteikties.
2FAuth galvenās iespējas
Tīmekļa piekļuve
Piekļūsti visiem saviem 2FA kodiem no jebkuras pārlūkprogrammas jebkurā ierīcē, novēršot paļaušanos uz vienu tālruni kritisku pieteikšanās brīžu laikā.
TOTP un HOTP atbalsts
Ģenerē gan uz laiku balstītas, gan uz skaitītāju balstītas vienreizējās paroles, aptverot autentifikācijas standartus, ko izmanto gandrīz katrs pakalpojums, kas piedāvā 2FA.
Vienkārša konta uzstādīšana
Pievieno kontus, skenējot QR kodu vai ievadot manuāli, un sakārto tos grupās ar ikonām ātrai vizuālai identifikācijai.
Importēt un eksportēt
Migrējiet no Google Authenticator, Aegis un 2FAS ar iebūvētiem importēšanas rīkiem, un eksportējiet savus datus jebkurā laikā, lai novērstu piesaisti.
Bezparoles pieteikšanās
WebAuthn atbalsts ļauj tev autentificēties pašam 2FAuth bez paroles, pievienojot modernu drošības slāni pārvaldniekam, kas sargā tavus citus kontus.
Kāpēc izmantot 2FAuth pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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