Izvietot Yarn ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts, decentralizēts mikroblogu pods, kas veidots uz twtxt formāta, bez reklāmām, izsekošanas vai piegādātāja piesaistes.
Izvēlies Yarn VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Yarn
Yarn ir decentralizēta, pašmitināta sociālo mediju platforma, kas apvieno Twitter stila mikroblogu veidošanu ar atvērto twtxt plūsmas formātu. Katrs pods ir neatkarīga instance, kas federējas ar citiem Yarn podiem un jebkuru twtxt plūsmu atvērtajā tīmeklī, tāpēc lietotāji seko cilvēkiem starp serveriem, nepaļaujoties uz vienu pakalpojumu sniedzēju. Programmatūra neapkopo personisku informāciju, nerāda reklāmas un nesūta analītikas datus — saturs un sekotāju grafiki pilnībā pieder poda operatoram.
Tava paša Yarn poda darbināšana uz VPS saglabā sarunas, medijus un identitāti tavā domēnā. Uz Go balstītais yarnd serveris ir viegls, saglabā visu vienā iegultā datubāzē un atbalsta gan viena lietotāja, gan vairāku lietotāju podus ar multivides augšupielādēm, pavedienveida sarunām un pilnām RSS/Atom plūsmām.
Yarn galvenās iespējas
Decentralizētas twtxt plūsmas
Katrs konts publicē pārnēsājamu twtxt plūsmu, ko var sekot jebkurš Yarn pods vai saderīgs klients — bez centrālajiem serveriem vai patentētiem protokoliem.
Privātums – dizaina pamatā
Bez analītikas, bez reklāmām un bez trešo pušu izsekošanas — yarnd apkopo tikai to, kas nepieciešams paša poda darbībai.
Vītņotas sarunas
Atbilžu virknes, pieminēšanas un tēmas ļauj diskusijām palikt lasāmām starp podiem, neesot atkarīgām no centralizētām laika joslām.
Iebūvēts multivides atbalsts
Augšupielādē attēlus, audio un video tieši savā podā ar papildu ffmpeg pārkodēšanu iekļautai atskaņošanai.
Vienlietotāja vai daudzlietotāju podi
Darbini personīgo podu sev vai atver reģistrāciju, lai mitinātu kopienu — tas pats binārais fails apstrādā abus izvietošanas modeļus.
Viegls Go binārais fails
yarnd serveris darbojas kā viens kompilēts binārais fails ar iebūvētu bitcask datubāzi, saglabājot zemu resursu patēriņu mazos VPS plānos.
Kāpēc izmantot Yarn pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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