Izvietot Datasette ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda rīks SQLite datubāzu izpētei, publicēšanai un koplietošanai kā interaktīvas mājaslapas un API.
Izvēlies Datasette VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Datasette
Datasette ir atvērtā pirmkoda daudzfunkcionāls rīks datu izpētei un publicēšanai. Tas paņem SQLite datubāzes failus un nekavējoties pārveido tos interaktīvās, meklējamās mājaslapās ar iebūvētu JSON API — nav nepieciešama nekāda aizmugursistēmas programmēšana. Žurnālisti, pētnieki un datu komandas izmanto Datasette, lai publiski kopīgotu datu kopas, veidotu uz datiem balstītas lietojumprogrammas un prototipētu analītikas informācijas paneļus, nepārvaldot sarežģītu infrastruktūru.
Pašuzturēšana Datasette uz tava VPS nodrošina pilnīgu kontroli pār sensitīvām datu kopām, ļauj tev instalēt pielāgotus spraudņus vizualizācijai un autentifikācijai, un dod tev pastāvīgu, koplietojamu URL katram vaicājumam un tabulas skatam, ko satur tavi dati.
Datasette galvenās iespējas
Tūlītēja datu publicēšana
Iemet jebkuru SQLite datubāzes failu datu apjomā, un Datasette to nekavējoties pasniedz kā pārlūkojamu, meklējamu mājaslapu.
Iebūvēta JSON API
Katra tabula, vaicājums un rinda ir automātiski pieejami kā JSON API galapunkts, kas atvieglo lietojumprogrammu veidošanu uz taviem datiem.
Jaudīgs SQL pārlūks
Palaid patvaļīgus SQL vaicājumus tieši pārlūkprogrammā ar interaktīvu vaicājumu redaktoru un formatētām rezultātu tabulām.
Spraudņu ekosistēma
Paplašini Datasette ar vairāk nekā 100 kopienas spraudņiem diagrammu veidošanai, kartēm, autentifikācijai, pilna teksta meklēšanai un pielāgotiem eksporta formātiem.
Fasetētā pārlūkošana
Automātiski ģenerēti aspekti un filtri ļauj lietotājiem iedziļināties lielās datu kopās, nerakstot nekādu SQL.
Kāpēc izmantot Datasette pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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