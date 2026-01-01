Izvietot PrivateBin ar viena klikšķa instalāciju.
Nulles zināšanu šifrēts pastebin, kur serveris nekad neredz tavu saturu — visa šifrēšana un atšifrēšana notiek pilnībā pārlūkprogrammā.
Izvēlies PrivateBin VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PrivateBin
PrivateBin ir minimālistisks atvērtā koda pastebin, kur saturs tiek šifrēts ar 256 bitu AES-GCM tieši pārlūkprogrammā, pirms tas sasniedz serveri. Atšifrēšanas atslēga atrodas tikai URL fragmentā, ko pārlūkprogrammas nekad nesūta serverim — tas nozīmē, ka pat servera operators nevar izlasīt to, ko tu kopīgo. Ar vairāk nekā 8 000 GitHub zvaigznēm tas ir viens no uzticamākajiem pieejamajiem nulles zināšanu koplietošanas rīkiem.
Pašmitināšana PrivateBin uz tava VPS saglabā tavu koplietošanas infrastruktūru pilnīgi privātu — neviens trešās puses pakalpojums neredz tavus ielīmētos datus — un vieglais Alpine konteiners prasa minimālus resursus, vienlaikus dodot tev pilnīgu kontroli pār datu saglabāšanas politikām, failu lieluma ierobežojumiem un piekļuvi.
PrivateBin galvenās iespējas
Nulles zināšanu šifrēšana
256 bitu AES-GCM šifrēšana darbojas pilnībā pārlūkprogramā, tāpēc serveris glabā tikai šifrētu tekstu un nekad nevar piekļūt tavam vienkāršā teksta saturam.
Sadedzini pēc izlasīšanas
Vienreizējās ielīmes tiek automātiski dzēstas pēc pirmās apskates, padarot tās ideālas paroļu, žetonu vai jebkādu noslēpumu kopīgošanai, kam nevajadzētu saglabāties.
Paroles aizsardzība
Pievieno papildu paroli virs URL balstītās atslēgas, lai nodrošinātu otru piekļuves kontroles līmeni īpaši sensitīvām ielīmēm.
Sintakses izcelšana
Vairāk nekā 200 programmēšanas valodu tēmas atvieglo koda fragmentu kopīgošanu un pārskatīšanu ar salasāmu formatējumu un krāsu kodētu sintaksi.
Nav nepieciešami konti
Ikviens, kam ir saite, var uzreiz izlasīt ielīmēto tekstu — nav nepieciešama reģistrācija, nav izsekošanas, un serveris neapkopo un neuzglabā lietotāja datus.
Kāpēc izmantot PrivateBin pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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