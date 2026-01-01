Izvietot Rundeck ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda runbook automatizācija, kas pārvērš skriptus un darbplūsmas par pašapkalpošanās operācijām jebkurai komandai.
Izvēlies Rundeck VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Rundeck
Rundeck ir atvērtā koda rokasgrāmatu automatizācijas dzinējs, ko uztur PagerDuty. Tas pārveido operacionālos skriptus, ad-hoc komandas un sarežģītas daudzpakāpju procedūras versijotās darbībās, ko ikviens komandas dalībnieks var droši palaist no tīmekļa UI, API vai tērzēšanas integrācijas — neizsniedzot SSH atslēgas vai ražošanas akreditācijas datus.
Rundeck pašmitināšana savā VPS saglabā darbu definīcijas, izpildes vēsturi un mezglu inventārus tavā kontrolē. Operāciju, atbalsta un dežūrējošie inženieri iegūst vienu auditētu vietu, lai iedarbinātu izvietošanas, restartētu pakalpojumus, mainītu atslēgas un atrisinātu incidentus — pārvēršot cilts zināšanas atkārtoti izmantojamā, atļauju ierobežotā automatizācijā.
Rundeck galvenās iespējas
Pašapkalpošanās darbi
Iesaiņo skriptus un čaulas komandas kā parametrizētus uzdevumus, lai ne-inženieri varētu droši veikt parastus operatīvos uzdevumus no tīmekļa lietotāja saskarnes.
Lomu piekļuve
Detalizētas ACL politikas kontrolē, kurš var lasīt, palaist, rediģēt vai dzēst katru darbu, projektu un mezglu — ideāli piemērots drošas piekļuves deleģēšanai.
Darbplūsmas orķestrēšana
Sasaisti soļus simtiem attālinātu mezglu starpā ar nosacījumu loģiku, kļūdu apstrādātājiem un paralēlu izpildi no vienas darbplūsmas.
Audits un izpildes vēsture
Katrs palaistais darbs tiek reģistrēts ar pilnu izvadi, parametriem un lietotāju, kurš to iedarbināja, nodrošinot tev pilnīgu darbības audita žurnālu.
API un webhooks
Aktivizēt darbus no CI/CD cauruļvadiem, uzraudzības brīdinājumiem vai chatops, izmantojot pilnu REST API, webhook uztvērējus un CLI klientu.
Spraudņu ekosistēma
Paplašini Rundeck ar iebūvētiem un kopienas spraudņiem priekš AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira un desmitiem citu integrāciju.
Kāpēc izmantot Rundeck pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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