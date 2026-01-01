Instalēt Chevereto ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Pašmitināta attēlu un video koplietošanas platforma savas Imgur vai Flickr stila mediju kopienas izveidei.
Izvēlies Chevereto VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Chevereto
Chevereto ir nobriedusi, pašmitināta attēlu un video hostinga platforma, kurai kopienas uzticas kopš 2007. gada. Tā nodrošina visu nepieciešamo, lai darbinātu pilnvērtīgu multivides koplietošanas vietni — lietotāju reģistrāciju, profilus, divu faktoru autentifikāciju, uzlabotu multivides organizēšanu, izmantojot kategorijas, tagus un albumus, kā arī detalizētas privātuma kontroles katrai augšupielādei publiskam, privātam vai ar paroli aizsargātam saturam.
Chevereto darbināšana savā VPS nodrošina pilnīgu kontroli pār katru augšupielādi, lietotāja kontu un ieņēmumu plūsmu, bez maksas par attēlu vai satura ierobežojumiem. Šī veidne apvieno Chevereto ar MariaDB satura metadatiem un Redis ātrai sesiju un kešatmiņas glabāšanai, savukārt Traefik automātiski apstrādā HTTPS maršrutēšanu, lai platforma būtu gatava pieņemt pirmo augšupielādi dažu minūšu laikā.
Chevereto galvenās iespējas
Attēlu un video koplietošana
Izvieto attēlus un video ar sīktēliem, iegultiem atskaņotājiem un tiešajām saitēm, gatavus kopīgošanai jebkurā platformā.
Albumi un biržas
Sakārto saturu albumos un kategorizē augšupielādes ar tagiem, lai apmeklētāji varētu pārlūkot un meklēt pieaugošā multivides bibliotēkā.
Lietotāju konti un lomas
Reģistrēti lietotāji iegūst profilus, divu faktoru autentifikāciju un uz lomām balstītas atļaujas, kas tiek pārvaldītas caur administratora paneli.
Privātuma kontroles
Augšupielādes privātuma iestatījumi ļauj īpašniekiem atzīmēt saturu kā publisku, privātu vai ar paroli aizsargātu, lai tas atbilstu jebkuram koplietošanas scenārijam.
Daudzvalodu saskarne
Izveido kopienu jebkurā no vairāk nekā 30 atbalstītajām valodām, neinstalējot papildu pakotnes vai tēmas.
Kāpēc izmantot Chevereto pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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