Izvieto Chartbrew ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda atskaišu platforma, kas pārvērš API, SQL un NoSQL datus dzīvajos informācijas paneļos ar AI asistentu.
Izvēlies Chartbrew VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Chartbrew
Chartbrew ir atvērtā koda analītikas un atskaišu platforma, kas izveidota komandām, kurām nepieciešams apvienot datus no vairākiem avotiem vienā tiešsaistes informācijas panelī. Tā tieši savienojas ar REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics un daudziem SaaS rīkiem, pēc tam atveido diagrammas, kas atsvaidzinās pēc grafika bez trešo pušu ETL pakalpojumiem.
Chartbrew pašmitināšana savā VPS saglabā API atslēgas, vaicājumu rezultātus un klientu datus tavā vidē, novērš maksu par lietotāju koplietotos informācijas paneļos un dod tev pilnīgu kontroli pār to, kā atskaites tiek ieplānotas, iegultas un koplietotas ar klientiem vai ieinteresētajām personām.
Chartbrew galvenās iespējas
Daudzavotu savienotāji
Iegūsti datus no REST API, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore un populāriem SaaS rīkiem vienā informācijas paneļa skatā.
MI diagrammu asistents
Apraksti vēlamo diagrammu vienkāršā angļu valodā un ļauj iebūvētajam MI ģenerēt vaicājumu un vizualizāciju tavā vietā.
Ieplānotie pārskati
Atsvaidzināt datu kopas pēc cron grafika un nosūtīt momentuzņēmumus e-pastā vai Slack, lai ieinteresētās puses saņemtu jaunākos datus bez pieteikšanās.
Iegulstami informācijas paneļi
Kopīgo tikai lasāmas publiskās saites vai iegulsti diagrammas tieši klientu portālos, intraneta tīklos un ārējās lietotnēs, izmantojot iframe.
Komandas sadarbība
Uzaicini komandas biedrus ar lomām balstītām atļaujām kopīgi veidot, pārskatīt un komentēt informācijas paneļus.
Kāpēc izmantot Chartbrew pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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