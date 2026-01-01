Instalēt Letta ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda ietvars stāvokli uzturošu AI aģentu veidošanai ar noturīgu atmiņu, kas laika gaitā mācās un pilnveidojas.
Izvēlies Letta VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Letta
Letta ir atvērtā koda ietvars AI aģentu izveidei ar ilgtermiņa atmiņu, ļaujot tiem mācīties no sarunām un laika gaitā uzlaboties. Atšķirībā no bezstāvokļa tērzēšanas robotiem, Letta aģenti uztur atmiņas blokus, kas saglabājas starp sesijām, atceras lietotāju preferences un pielāgo savu uzvedību, pamatojoties uz uzkrāto pieredzi.
Pašmitināšana Letta uz tava VPS dod tev pilnīgu kontroli pār aģenta datiem un atmiņu, novērš API izmaksas par atmiņas pārvaldību katram pieprasījumam un ļauj tev integrēt jebkuru LLM pakalpojumu sniedzēju — no OpenAI un Anthropic līdz lokāli mitinātiem Ollama modeļiem — bez piegādātāja piesaistes.
Letta galvenās iespējas
Pastāvīga aģenta atmiņa
Aģenti saglabā kontekstu starp sesijām, izmantojot strukturētus atmiņas blokus, lai tie nekad neaizmirstu iepriekšējās sarunas vai lietotāju preferences.
Vairāku pakalpojumu sniedzēju LLM atbalsts
Savienojies ar OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama un citiem — maini modeļus, nemainot sava aģenta loģiku.
REST API un SDK
Pilns REST API ar Python un TypeScript SDK stāvokļa aģentu integrēšanai jebkurā lietojumprogrammā vai darbplūsmā.
Daudzaģentu orķestrēšana
Veido sarežģītus cauruļvadus ar aģentu savstarpējo komunikāciju, kopīgu atmiņu un koordinētu uzdevumu izpildi.
Rīka izpilde
Aģenti var izsaukt pielāgotus rīkus un izpildīt kodu smilškastes vidēs, lai darbotos reālajā pasaulē.
Atmiņas pašredigēšana
Aģenti atjaunina savus atmiņas blokus reāllaikā, nodrošinot nepārtrauktu pašpilnveidošanos un adaptīvu uzvedību.
Kāpēc izmantot Letta pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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