Dawarich izvietošana ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta alternatīva Google Timeline, lai izsekotu un vizualizētu tavu pilnīgo atrašanās vietu vēsturi interaktīvā kartē.
Izvēlies Dawarich VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Dawarich
Dawarich ir paša mitināta alternatīva Google laika skalai, kas nodrošina tavas atrašanās vietas vēstures kontroli. Importē datus no Google Maps laika skalas eksportiem, OwnTracks, Strava, Immich, GPX failiem un citiem avotiem, lai izveidotu bagātīgu, meklējamu ierakstu par visām vietām, kur esi bijis.
Platforma vizualizē tavas kustības kā interaktīvas kartes ar siltuma kartēm, maršrutu līnijām un "kara miglas" pārklājumiem. Iebūvētā statistika parāda apmeklētās valstis, izpētītās pilsētas un kopējo nobraukto attālumu, savukārt ceļojumu rīki ļauj tev pievienot ceļojumiem fotoattēlus un piezīmes. Ģimenes atrašanās vietas koplietošana ar individuālām privātuma kontrolēm padara to piemērotu lietošanai mājsaimniecībā. Pašmitināšana saglabā sensitīvus atrašanās vietas datus pilnībā tavā infrastruktūrā, prom no Google un citām trešajām pusēm.
Dawarich galvenās iespējas
Daudzavotu imports
Importējiet atrašanās vietas datus no Google Maps laika joslas, OwnTracks, Strava, Immich, GPX failiem un citiem, lai izveidotu pilnīgu vēsturisko ierakstu.
Interaktīvi kartes skati
Izpēti savu vēsturi kā siltuma kartes, maršrutu līnijas un "kara miglas" pārklājumus pilnībā interaktīvā kartē ar pielāgojamiem slāņiem.
Ceļojumu statistika
Uzzini, cik daudz valstu un pilsētu esi apmeklējis, cik tālu esi ceļojis, un seko līdzi, cik dienas esi pavadījis katrā valstī.
Foto integrācija
Savieno Immich vai Photoprism, lai kartē uzklātu ģeomarķētas fotogrāfijas un saistītu atmiņas ar konkrētiem ceļojumiem un vietām.
Ģimenes atrašanās vietas koplietošana
Dalies ar savu atrašanās vietu ar ģimenes locekļiem, vienlaikus saglabājot individuālas privātuma kontroles, lai katra persona izlemtu, ko tā atklāj.
Kāpēc izmantot Dawarich pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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