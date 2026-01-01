Izvietot Baby Buddy ar viena klikšķa instalāciju.
Visaptveroša mazuļu izsekošanas lietotne, palīdzot vecākiem un aprūpētājiem privāti uzraudzīt barošanu, miegu, autiņbiksītes un augšanu.
Izvēlies Baby Buddy VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Baby Buddy
Baby Buddy ir uz privātumu orientēta zīdaiņu uzskaites lietotne, kas palīdz vecākiem un aprūpētājiem reģistrēt ikdienas aktivitātes, augšanas mērījumus un veselības informāciju zīdaiņiem. Barošanas grafiki, autiņbiksīšu maiņas, miega režīmi, svara un auguma mērījumi, kā arī medikamentu ieraksti tiek fiksēti, izmantojot intuitīvu tīmekļa saskarni, kas paredzēta ātrai ievadei aizņemtos vecāku brīžos. Vizuālās diagrammas un pārskati atvieglo modeļu identificēšanu un datu koplietošanu ar pediatriem.
Pašmitināšana Baby Buddy nozīmē, ka intīmas detaļas par tava bērna attīstību un veselību nekad nesasniedz trešo pušu serverus vai reklāmas platformas. Vairāki aprūpētāji — vecāki, vecvecāki, aukles — var reģistrēt aktivitātes no jebkuras ierīces, saglabājot mājsaimniecības sinhronizāciju, nepaļaujoties uz komerciālu lietotni, kas var pārtraukt pakalpojumu vai mainīt savu privātuma politiku.
Baby Buddy galvenās iespējas
Vairāku aprūpētāju piekļuve
Vecāki, vecvecāki un auklītes visi var vienlaicīgi reģistrēt aktivitātes no jebkuras ierīces, tādējādi nodrošinot, ka visi ir informēti par mazuļa pašreizējo režīmu un vajadzībām.
Visaptveroša aktivitāšu uzskaite
Reģistrē barošanas reizes, autu maiņas, miega periodus, laiku uz vēdera, vannošanās reizes un daudz ko citu ar iebūvētiem taimeriem, lai reģistrēšana aizņemtu tikai sekundes pat saspringtos brīžos.
Izaugsmes un veselības ieraksti
Sekot līdzi svaram, augumam un galvas apkārtmēram laika gaitā, izmantojot vizuālās diagrammas, ko vari tieši kopīgot ar veselības aprūpes speciālistiem pediatra apmeklējumos.
Rakstu pārskati
Vizuālie pārskati atklāj barošanas biežuma tendences, miega ilguma modeļus un autiņbiksīšu skaitu, palīdzot vecākiem noteikt rutīnas un laikus pamanīt anomālijas.
Pilnīgs datu privātums
Visi ieraksti paliek tavā serverī — bez trešo pušu datu koplietošanas, bez reklāmas profiliem un bez riska zaudēt piekļuvi, ja komerciāls pakalpojums tiek pārtraukts.
Kāpēc izmantot Baby Buddy pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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