Izvietot Bar Assistant ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts kokteiļu recepšu pārvaldnieks, kas seko līdzi tava bāra inventāram un precīzi pasaka, kādus dzērienus tu vari pagatavot tieši tagad.
Izvēlies Bar Assistant VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Bar Assistant
Bar Assistant ir pašmitināta tīmekļa lietojumprogramma kokteiļu entuziastiem un mājas bārmeņiem, kuri vēlas pārvaldīt savu sastāvdaļu plauktu un atklāt receptes, pamatojoties uz to, kas viņiem patiešām ir pieejams. Tā pārsniedz vienkāršu recepšu grāmatu, gudri ņemot vērā sastāvdaļu aizstājējus, papildu komponentus un vecāku-bērnu sastāvdaļu attiecības — maksimāli palielinot kokteiļu skaitu, ko vari pagatavot no saviem pašreizējiem krājumiem, bez nepieciešamības doties uz veikalu.
Šī veidne apvieno Salt Rim tīmekļa saskarni, Bar Assistant API serveri, Meilisearch tūlītējai pilna teksta meklēšanai jūsu recepšu kolekcijā un Redis kešatmiņai. Pašmitināšana nozīmē, ka tavas personīgās recepšu piezīmes, pielāgotie kokteiļu radījumi un sastāvdaļu inventārs paliek tavā paša serverī, nevis ieslēgti trešās puses lietotnē.
Bar Assistant galvenās iespējas
Sastāvdaļu plauktu saskaņošana
Pastāsti Bar Assistant, kas tev ir tavā skapī, un tas uzreiz parāda, kādus kokteiļus tu vari pagatavot, ieskaitot gudras atbilstības, izmantojot sastāvdaļu aizstājējus.
Ātra pilna teksta meklēšana
Meilisearch nodrošina tūlītēju meklēšanu receptēs, filtrējot pēc pagatavošanas metodes, ABV, glāzes veida, tagiem un vēl, lai tu uzreiz atrastu pareizo dzērienu.
Receptes imports
Iegūsti receptes tieši no kokteiļu mājaslapām vai izveido savas, pēc tam sakārto tās tematiskās kolekcijās dažādiem gadījumiem vai sezonām.
Vairāku lietotāju atļaujas
Administratora, moderatora, vispārējās un viesa lomas ļauj tev pārvaldīt kopīgu telpu draugiem vai komandai, nedodot visiem vienādu piekļuves līmeni.
Elastīgi eksporta formāti
Eksportē receptes kā JSON, YAML, XML, Markdown vai drukāšanai gatavas lapas, lai tava kolekcija nekad nebūtu iesprostota vienā formātā vai platformā.
Kāpēc izmantot Bar Assistant pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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