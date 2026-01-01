Instalēt AdventureLog ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts ceļojumu izsekotājs un ceļojumu plānotājs ar interaktīvām kartēm, maršrutiem un pilnīgām datu īpašumtiesībām.
Izvēlies AdventureLog VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar AdventureLog
AdventureLog ir atvērtā koda ceļojumu pārvaldības platforma pagātnes piedzīvojumu dokumentēšanai un nākotnes ceļojumu plānošanai. Izveidota ar SvelteKit un Django ar PostGIS atbalstu, tā apvieno interaktīvu pasaules karti galamērķu vizualizēšanai ar detalizētiem ceļojumu plānošanas rīkiem, kas aptver vairāku dienu maršrutus, lidojumus, naktsmītnes un aktivitāšu kontrolsarakstus.
Atšķirībā no komerciālām ceļojumu lietotnēm, kas glabā tavus ceļojumus trešo pušu serveros, AdventureLog ir pilnībā pašmitināts — tavas fotogrāfijas, atrašanās vietu vēsture un personīgās ceļojumu piezīmes paliek infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Sadarbības funkcijas ļauj ģimenēm un ceļojumu grupām kopīgi dalīties ar plāniem un dokumentēt atmiņas, savukārt analītika laika gaitā izseko apmeklētās valstis un reģionālās izpētes statistiku.
AdventureLog galvenās iespējas
Interaktīva pasaules karte
Iztēlojies katru galamērķi, ko esi apmeklējis pasaules kartē, sniedzot tev tūlītēju un apmierinošu priekšstatu par to, cik tālu tavi ceļojumi tevi ir aizveduši.
Daudzdienu ceļojuma plānošana
Izveido pilnīgus maršrutus ar lidojumiem, naktsmītnēm un aktivitātēm, kas organizētas pa dienām, lai tava ceļojumu plānošana atrastos vienuviet, nevis izkaisīta pa izklājlapām un piezīmēm.
Bagātīga piedzīvojumu reģistrēšana
Dokumentē katru galamērķi ar datumiem, aprakstiem, personīgajiem vērtējumiem un fotoattēlu augšupielādēm, izveidojot detalizētu ceļojumu dienasgrāmatu, kas aug ar katru ceļojumu.
Ceļojumu analītika
Sekojiet līdzi statistikai, piemēram, apmeklētajām valstīm, izpētītajiem reģioniem un kopējam veiktajam attālumam, pārvēršot savu ceļojumu vēsturi nozīmīgos personīgos atskaites punktos.
Sadarbības ceļojumi
Dalieties piedzīvojumos un kopīgi plānojiet ceļojumus ar ģimeni vai ceļojumu biedriem, nodrošinot, ka visi ir informēti par maršrutiem un atmiņām, neizmantojot trešo pušu grupu plānošanas rīkus.
Kāpēc izmantot AdventureLog pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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