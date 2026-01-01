Izvieto AirTrail ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda personīgais lidojumu žurnāls, lai reģistrētu, vizualizētu un analizētu savus lidojumus interaktīvā pasaules kartē.
Izvēlies AirTrail VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar AirTrail
AirTrail ir atvērtā koda personīgā lidojumu izsekošanas tīmekļa lietotne, kas ļauj tev reģistrēt katru lidojumu, vizualizēt savus maršrutus interaktīvā pasaules kartē un izpētīt statistiku par tavu ceļojumu vēsturi. Tā atbalsta lidojumu datu importēšanu no populāriem pakalpojumiem, piemēram, MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt un JetLog, tādējādi atvieglojot pilnīga žurnāla izveidi jau no pirmās dienas. Vairāku lietotāju atbalsts ļauj katram mājsaimniecības loceklim uzturēt atsevišķu privātu lidojumu žurnālu tajā pašā instancē.
AirTrail pašmitināšana uz tava paša VPS saglabā tavu ceļojumu vēsturi privātu un pilnībā tavā kontrolē, bez abonēšanas maksas un bez trešo pušu pakalpojumiem, kas saglabā tavus datus. Pirmais lietotājs, kas reģistrējas, automātiski saņem īpašnieka līmeņa piekļuvi.
AirTrail galvenās iespējas
Interaktīvā pasaules karte
Redzi katru lidojumu, attēlotu pasaules kartē ar maršruta līnijām, kas savieno katru izcelsmes un galamērķa punktu, ko esi apmeklējis.
Lidojumu vēstures importēšana
Importē esošos žurnālus no MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog un byAir, lai nekavējoties aizpildītu savu vēsturi.
Ceļojumu statistika
Apskati kopsummas un detalizētu sadalījumu par nolidoto attālumu, apmeklētajām valstīm, izmantotajām lidostām, aviokompānijām un gaisā pavadīto laiku.
Vairāku lietotāju atbalsts
Dalieties ar vienu AirTrail instanci ar ģimeni vai ceļojumu biedriem — katrs lietotājs uztur savu privāto lidojumu žurnālu un statistiku.
Publiska lidojumu koplietošana
Izveido koplietojamu saiti, lai citi varētu pārlūkot tavu interaktīvo lidojumu karti bez konta.
Kāpēc izmantot AirTrail pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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