PicoClaw instalēšana ar vienu klikšķi.
Ļoti viegls AI asistents, kas rakstīts Go valodā, ar vietējo MCP atbalstu un 30+ LLM pakalpojumu sniedzēju integrācijām.
Izvēlies PicoClaw VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PicoClaw
PicoClaw ir neatkarīgs atvērtā koda AI asistents, ko iniciējis Sipeed un pilnībā uzrakstīts Go valodā no nulles. Projekts tika pārbūvēts, izmantojot pašstartēšanās procesu — pats AI aģents vadīja arhitektūras migrāciju un koda optimizāciju —, radot vienu statisku bināro failu, kas ielādējas mazāk nekā sekundē un darbojas uz viena CPU kodola.
Izstrādāts, lai būtu mazs, ātrs un izvietojams jebkur, PicoClaw veic tos pašus darba apjomus kā daudz smagākas aģentu sistēmas, patērējot aptuveni 10 MB RAM. Pašhostējot palaidēju uz VPS, tu iegūsti pārlūkprogrammas konsoli, noturīgu konfigurāciju un ilgstoši darbojošos vārteju, kas savieno tavu izvēlēto LLM ar Telegram, Discord, Matrix, WeChat un jebkuru MCP serveri, uz kuru tu to norādi.
PicoClaw galvenās iespējas
Īpaši zems nospiedums
Kodola atmiņas patēriņš zem 10 MB un ielādes laiks, kas mazāks par sekundi, nozīmē, ka viens VPS var mitināt PicoClaw kopā ar pārējo tavu steku bez mērāmas papildu slodzes.
Tīmekļa konsoles palaidējs
Pārlūkprogrammas palaišanas rīks portā 18800 palīdz tev veikt pakalpojumu sniedzēja, kanāla un vārtejas iestatīšanu, manuāli nerediģējot JSON failus.
Iebūvēts MCP atbalsts
Pirmklasīga Model Context Protocol integrācija ļauj tev savienot jebkuru MCP serveri, lai paplašinātu aģenta iespējas, nerakstot pielāgotus spraudņus.
30+ LLM nodrošinātāji
Izmanto OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax un citus, izmantojot vienu model_list konfigurāciju.
Daudzkanālu vārteja
Ilgstošas darbības vārteja atklāj tavu aģentu caur Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat un WeCom no viena izvietojuma.
Gudra modeļa maršrutēšana
Noteikumos balstīta maršrutēšana nosūta vienkāršus vaicājumus uz viegliem modeļiem un sarežģītus uz vadošajiem modeļiem, samazinot API izmaksas, neietekmējot kvalitāti.
Kāpēc izmantot PicoClaw pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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