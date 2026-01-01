Instalēt Kong ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Augstas veiktspējas atvērtā koda API vārteja mikropakalpojumu un API pārvaldībai, drošībai un mērogošanai.
Izvēlies Kong VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Kong
Kong ir pasaulē visplašāk izmantotais atvērtā koda API vārteja, kas veidota uz OpenResty (Nginx + LuaJIT) bāzes, lai nodrošinātu zem-milisekunžu latentumu lielā mērogā. Tā atrodas pirms taviem pakalpojumiem, lai apstrādātu autentifikāciju, ātruma ierobežošanu, trafika maršrutēšanu un novērojamību, izmantojot bagātīgu ekosistēmu ar vairāk nekā 50 spraudņiem — nemainot tavu lietojumprogrammas kodu.
Kong palaišana uz tava paša VPS dod tev pilnīgu kontroli pār API trafiku, spraudņu konfigurāciju un sensitīviem akreditācijas datiem bez pārvaldīto API vārtejas pakalpojumu lietošanas maksas. Šī izvietošana ietver PostgreSQL Kong konfigurācijas saglabāšanai un ir gatava ražošanas API pārvaldībai no brīža, kad tā tiek palaista.
Kong galvenās iespējas
Centralizēta autentifikācija
Ievies OAuth 2.0, JWT, API atslēgu un HMAC autentifikāciju visos pakalpojumos no viena vadības punkta.
Ātruma ierobežošana
Aizsargā augšupējos pakalpojumus no trafika pīķiem, iestatot pieprasījumu ātruma ierobežojumus katram patērētājam vai globāli, bez koda izmaiņām.
Spraudņu ekosistēma
Paplašini Kong ar vairāk nekā 50 oficiāliem spraudņiem žurnālēšanai, kešatmiņai, transformācijām un trešo pušu integrācijām.
Administrācijas GUI
Pārvaldi maršrutus, pakalpojumus, patērētājus un spraudņus, izmantojot iebūvēto Kong Manager tīmekļa saskarni portā 8002.
Daudzprotokolu atbalsts
Novirzīt HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket un TCP datplūsmu caur vienu vārteju ar protokolu apzinātu slodzes balansēšanu.
Kāpēc izmantot Kong pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
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