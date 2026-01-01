Izvietojiet Copyparty ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Pārnēsājams failu serveris ar HTTP, WebDAV, SFTP un FTP piekļuvi, atsākamām augšupielādēm un bez datubāzes atkarībām.
Izvēlies Copyparty VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Copyparty
Copyparty ir pašmitināts failu serveris, kas apvieno izcilu skaitu iespēju vienā konteinerī bez ārējas datubāzes. Tas apkalpo failus, izmantojot HTTP, WebDAV, SFTP, FTP un TFTP vienlaicīgi, atbalsta sadalītas atsākamās augšupielādes, kas saglabājas pēc pārtrauktiem savienojumiem, un ietver pilnu multivides bibliotēku ar sīktēliem, audio atskaņošanu un pilna teksta meklēšanu.
Pašmitinot Copyparty savā VPS, tu iegūsti privātu failu koplietošanas platformu, kas darbojas ar jebkuru standarta klientu — no pārlūkprogrammas līdz Windows Explorer un FileZilla — bez piegādātāja piesaistes vai atkārtotām glabāšanas maksām. Tā kā viss darbojas vienā konteinerī ar datiem, kas glabājas tieši failu sistēmā, dublējumkopijas un migrācijas ir vienkāršas.
Copyparty galvenās iespējas
Daudzprotokolu piekļuve
Apkalpo failus vienlaicīgi, izmantojot HTTP, WebDAV, SFTP, FTP un TFTP, lai katrs klients — pārlūkprogramma, failu pārvaldnieks vai CLI rīks — savienotos, izmantojot savu vietējo protokolu.
Atsākamās augšupielādes
Sadalītās augšupielādes atbalsts ļauj lielu failu pārsūtīšanai automātiski atsākties pēc tīkla pārtraukumiem, nesākot no sākuma.
Iebūvēta mediju bibliotēka
Automātiski ģenerē sīktēlus un iegūst metadatus audio un video failiem, pārvēršot tavu failu serveri par pārlūkojamu multivides kolekciju.
Failu dedublikācija
Uz jaucējkodiem balstīta deduplikācija atklāj identiskus failus augšupielādes laikā un saglabā tikai vienu kopiju, ietaupot diska vietu bez jebkādas manuālas piepūles.
Datubāze nav nepieciešama
Visi dati atrodas tieši failu sistēmā — nav jāpārvalda, jādublē vai jāmigrē PostgreSQL, MySQL vai Redis kopā ar taviem failiem.
Kāpēc izmantot Copyparty pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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