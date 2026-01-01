AList instalēšana ar vienu klikšķi.
Pašmitināts failu saraksts un WebDAV serveris, kas apvieno desmitiem mākoņkrātuves pakalpojumu sniedzējus aiz vienas tīmekļa saskarnes.
Izvēlies AList VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar AList
AList ir atvērtā koda failu saraksta programma, kas apvieno lokālo krātuvi un mākoņkrātuves zem vienas tīmekļa saskarnes. Tā atbalsta vairāk nekā 30 krātuves aizmugursistēmas — tostarp OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV un daudzus reģionālos pakalpojumu sniedzējus — ļaujot tev pārlūkot, priekšskatīt un lejupielādēt failus no visiem tiem, nepārslēdzot lietotnes vai atkārtoti nepiesakoties.
AList pašmitināšana savā VPS saglabā krātuves akreditācijas datus un piekļuves politikas tavā kontrolē, vienlaikus atklājot tavus failus, izmantojot ātru tīmekļa UI un pilnībā saderīgu WebDAV galapunktu. Tas ir praktisks veids, kā apvienot izkaisītus mākoņkontus un koplietojamos diskus vienā privātā vārtejā.
AList galvenās iespējas
Vairāku krātuvju bekendi
Pievieno vairāk nekā 30 pakalpojumu sniedzējus — lokālo disku, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV un citus — vienā vienotā failu kokā.
WebDAV serveris
Atklāj katru pievienoto krātuvi kā vienu lasīšanas/rakstīšanas WebDAV galapunktu, kas tīri pievienojas macOS, Windows un mobilajos klientos.
Pārlūkprogrammas priekšskatījumi
Straumējiet un priekšskatiet attēlus, video, audio, PDF failus, Office dokumentus un kodu, vispirms nelejupielādējot failus.
Detalizēta koplietošana
Ģenerē ar paroli aizsargātas koplietošanas saites ar izvēles derīguma termiņu, lai ārējie saņēmēji redzētu tikai tos failus, kurus tu izvēlies.
Bezsaistes lejupielādes
Integrē ar aria2 vai qBittorrent, lai lejupielādētu failus no URL adresēm un torrentiem tieši jebkurā pievienotajā krātuves aizmugursistēmā.
Kāpēc izmantot AList pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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