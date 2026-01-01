Izvietot Backrest ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Tīmekļa lietotāja saskarne restic programmai, kas nodrošina piekļuvi ieplānotām dublējumkopijām, pārlūkošanai un atjaunošanai no jebkuras pārlūkprogrammas.
Izvēlies Backrest VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Backrest
Backrest ir pašmitināts tīmekļa interfeiss programmai restic, ātrai un drošai dublēšanas programmai. Tas apvieno restic jaudīgo deduplikāciju un šifrēšanu tīrā, pārlūkprogrammā balstītā UI, ļaujot tev izveidot dublēšanas plānus, ieplānot tos ar cron un atjaunot atsevišķus failus, nekad nepieskaroties komandrindai.
Tā kā Backrest saglabā momentuzņēmumus, izmantojot restic, dublējumi tiek šifrēti miera stāvoklī un atbalsta desmitiem datu glabāšanas risinājumu — vietējo disku, ar S3 saderīgu objektu krātuvi, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP un citus. Pašmitināts Backrest nodrošina, ka tava dublēšanas konfigurācija un akreditācijas dati ir pilnībā tavā kontrolē, bez abonēšanas maksām vai piegādātāja piesaistes.
Backrest galvenās iespējas
Plānotie rezerves kopiju plāni
Definēt cron grafikus katram repōzitorijam, lai dublējumkopijas tiktu veiktas automātiski bez manuālas iejaukšanās.
Uz pārlūkprogrammu balstīta atjaunošana
Pārlūko momentuzņēmuma saturu un atjauno atsevišķus failus vai direktorijus tieši no tīmekļa saskarnes.
Daudzaizmugursistēmu krātuve
Glabā rezerves kopijas vietējā diskā, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP un citur, izmantojot restic vietējās aizmugursistēmas.
End-to-end šifrēšana
Visas momentkopijas tiek šifrētas ar restic, pirms tās atstāj resursdatoru, nodrošinot, ka dati paliek privāti jebkurā krātuves aizmugursistēmā.
Deduplikācija un kompresija
Restic satura definētā sadalīšana blokos novērš datu dublikātus visos momentuzņēmumos, ievērojami samazinot krātuves lietojumu laika gaitā.
Kāpēc izmantot Backrest pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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