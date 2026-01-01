AnonUpload viena klikšķa instalācija.
Uz privātumu orientēta anonīma failu koplietošanas platforma bez datubāzes, bez kontiem un bez izsekošanas.
Izvēlies AnonUpload VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar AnonUpload
AnonUpload ir viegla PHP failu koplietošanas lietojumprogramma, kas izveidota ap vienu principu: kopīgot failus, neatstājot pēdas. Tai nav nepieciešama datubāze, lietotāju konti un tā neuzglabā metadatus, kas varētu identificēt, kurš augšupielādēja vai lejupielādēja failu. Tiešie failu nosaukumi nekad netiek publiski atklāti, un papildu lejupielādes aizkaves funkcija novērš automatizētu datu iegūšanu, pirms faili sasniedz paredzētos saņēmējus.
AnonUpload pašmitināšana nozīmē, ka tavi faili nekad neiziet cauri trešo pušu infrastruktūrai, kas pakļauta uzraudzības pieprasījumiem vai datu saglabāšanas prasībām. Tu kontrolē, kādi failu tipi tiek pieņemti, cik lieli var būt augšupielādētie faili un kurš var piekļūt administratora saskarnei — nepaļaujoties uz komerciāliem anonīmiem failu koplietošanas pakalpojumiem, kas varētu reģistrēt darbības, neskatoties uz privātuma apgalvojumiem.
AnonUpload galvenās iespējas
Nav nepieciešama datubāze
Faili tiek glabāti tieši failu sistēmā bez datubāzes iestatīšanas vai uzturēšanas, vienkāršojot izvietošanu un novēršot biežu datu noplūdes avotu.
Slēptie failu nosaukumi
Oriģinālie failu nosaukumi nekad netiek publiski atklāti, tāpēc lejupielādētāji nevar secināt saturu, avotu vai augšupielādētāja identitāti no URL adreses vai direktoriju saraksta.
Lejupielādes laika aizkave
Iestati gaidīšanas periodu, pirms faili kļūst lejupielādējami, tādējādi novēršot automatizētiem skrāpjiem savākt augšupielādes, pirms tās sasniedz paredzētos saņēmējus.
Konfigurējami failu tipi
Definē precīzu atļauto failu paplašinājumu balto sarakstu un iestati maksimālos augšupielādes lieluma ierobežojumus līdz 10 GB, lai tie atbilstu tavām specifiskajām koplietošanas vajadzībām.
Administratora interfeiss
Pārvaldi augšupielādes, uzraugi krātuves lietojumu un pielāgo lietojumprogrammas iestatījumus, izmantojot iebūvētu administratora paneli, nepieskaroties servera komandrindai.
Kāpēc izmantot AnonUpload pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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