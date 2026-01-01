Uzstādīt ArchiveBox ar vienu klikšķi.
Pašmitināta interneta arhivēšanas platforma, kas saglabā mājaslapas, video un dokumentus vairākos formātos pastāvīgai piekļuvei.
Izvēlies ArchiveBox VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ArchiveBox
ArchiveBox ir vadošā atvērtā koda pašmitināta tīmekļa arhivēšanas platforma, kas tver vietnes kā HTML, PDF, ekrānuzņēmumus, WARC failus un izvilktos medijus, lai nodrošinātu, ka saturs paliek pieejams ilgi pēc tam, kad sākotnējie avoti pazūd. Ar vairāk nekā 18 000 GitHub zvaigznēm un aktīvu izstrādi kopš 2017. gada, tā nodrošina uzticamu alternatīvu atkarībai no Internet Archive saturam, kas ir svarīgs tavam darbam.
Pašmitinot ArchiveBox, tu iegūsti pilnīgu datu suverenitāti pār arhivēto saturu — kas ir kritiski svarīgi juridiskajiem, atbilstības un žurnālistikas darba procesiem, kur svarīga ir pierādījumu ķēde. Tu kontrolē saglabāšanas politikas, dublēšanas stratēģijas un piekļuves atļaujas, savukārt integrētā Sonic pilna teksta meklētājprogramma padara satura atrašanu lielos arhīvos ātru un precīzu.
ArchiveBox galvenās iespējas
Daudzformātu arhivēšana
Ieraksti katru lapu vienlaicīgi kā HTML, PDF, ekrānuzņēmumu, WARC un iegūtos medijus, lai saturs tiktu saglabāts vairākos neatkarīgos formātos, pat ja viens no tiem nākotnē kļūst nelasāms.
Pilnteksta meklēšana
Atrodi jebkuru vārdu vai frāzi visā savā arhīvā uzreiz, izmantojot integrēto Sonic meklētājprogrammu, manuāli nepārlūkojot mapes vai nepaļaujoties uz neprecīzu failu nosaukumu saskaņošanu.
Automatizēts kalendārs
Iestati ikdienas RSS plūsmu, grāmatzīmju sarakstu un URL kolekciju arhivēšanu, lai svarīgs saturs tiktu automātiski saglabāts, neprasot manuālu aktivizēšanu katram jaunam vienumam.
Plašs importa atbalsts
Importē tieši no pārlūkprogrammas grāmatzīmēm, Pocket, Pinboard, Instapaper un citiem pakalpojumiem, tādējādi atvieglojot esošā lasīšanas saraksta pārvietošanu tavā pastāvīgajā arhīvā.
JavaScript renderēšana
Arhivējiet dinamiski atveidotās lapas un vienas lapas lietojumprogrammas, izmantojot komplektā iekļauto NoVNC pārlūkprogrammas vidi, uztverot saturu, ko vienkārši HTML iegūšanas rīki pilnībā palaiž garām.
Kāpēc izmantot ArchiveBox pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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