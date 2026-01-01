Izvietot Scoold ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta Stack Overflow stila jautājumu un atbilžu platforma komandām, klasēm un iekšējai zināšanu apmaiņai.
Izvēlies Scoold VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Scoold
Scoold ir atvērtā koda jautājumu un atbilžu (Q&A) un zināšanu apmaiņas platforma, kas iedvesmota no Stack Overflow un īpaši izstrādāta komandām, skolām un organizācijām, kurām nepieciešama strukturēta vieta jautājumu, atbilžu un kolektīvo zināšanu apkopošanai. Viena JAR Spring Boot priekšgals ir savienots ar Para aizmuguri, kas apstrādā autentifikāciju, meklēšanu un noturību, un tiek piegādāts komplektā ar šo izvietošanu ar iegultu H2 krātuvi, kas ir gatava lietošanai pirmajā startēšanas reizē.
Pašmitinot Scoold, katrs jautājums, atbilde, balsojums un lietotāja identitāte tiek saglabāta tavā paša VPS, nevis trešās puses SaaS jautājumu un atbilžu (Q&A) pakalpojumā. Nav maksu par katru lietotāju, nav piegādātāja piesaistes tavai zināšanu bāzei, un Apache 2.0 licence ļauj tev pielāgot balsošanas noteikumus, nozīmītes, telpas un autentifikācijas nodrošinātājus, lai tie atbilstu tam, kā tava komanda patiešām strādā.
Scoold galvenās iespējas
Stack Overflow darbplūsma
Balsošana, pieņemtās atbildes, reputācija, nozīmītes un tagi nodrošina dalībniekiem to pašu pazīstamo jautājumu un atbilžu plūsmu kā publiskajā Stack Overflow, bez mācīšanās līknes jauniem komandas dalībniekiem.
Darbvietas komandām
Grupē jautājumus un lietotājus atsevišķās telpās, lai inženierzinātnes, atbalsts un personālvadība varētu koplietot vienu Scoold instalāciju, neļaujot to saturam sajaukties.
Komplektēta Para aizmugursistēma
Para lietojumprogrammu serveris tiek izvietots kopā ar Scoold un automātiski inicializēts pirmajā startēšanas reizē, tādējādi autentifikācija, meklēšana un glabāšana darbojas uzreiz bez atsevišķas iestatīšanas.
Sociālā un LDAP pieteikšanās
Piesakies ar Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP vai e-pastu un paroli — izvēlies identitātes nodrošinātājus, ko tava organizācija jau izmanto, nerakstot pielāgotu autentifikācijas kodu.
Markdown un koda bloki
GitHub-stila markdown ar sintakses izceltiem koda blokiem, tabulām, uzdevumu sarakstiem un emocijzīmēm padara Scoold dabiski piemērotu inženieru komandām tehnisko problēmu un risinājumu dokumentēšanai.
REST API un webhooks
OpenAPI 3.0 REST saskarne un parakstīti tīmekļa āķi ļauj tev skriptēt atskaites, importēt veco jautājumu un atbilžu saturu un integrēt Scoold tērzētavā, Zapier vai tavā paša automatizācijā.
Kāpēc izmantot Scoold pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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