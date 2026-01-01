SurrealDB ar atlaidi līdz 69%

Izvietojiet SurrealDB ar viena klikšķa instalāciju.

Daudzmodeļu datubāze, apvienojot dokumentu, grafu, relāciju, laika rindu, ģeotelpiskos un vektoru datus, izmantojot vienu SQL līdzīgu vaicājumu valodu.

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Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietojiet SurrealDB ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies SurrealDB VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar SurrealDB

SurrealDB ir moderna daudzmodeļu datubāze, kas rakstīta Rust valodā un apvieno dokumentu, grafu, relāciju, laika rindu, ģeotelpiskos un vektoru datus vienā dzinējā, kam piekļūst, izmantojot SurrealQL — SQL līdzīgu vaicājumu valodu, kas paredzēta izstrādātājiem, kuri vēlas elastību, neizmantojot vairākas specializētas datubāzes. Ar iebūvētu atbalstu reāllaika tiešraides vaicājumiem, rindu līmeņa atļaujām un autentifikāciju pašā datubāzē, SurrealDB var kalpot gan kā datubāze, gan kā pakalpojums (backend-as-a-service) tīmekļa un mobilo lietotņu vajadzībām.

Pašmitināšana SurrealDB uz tava VPS nodrošina izstrādātājiem un mazām komandām jaudīgu daudzmodeļu datubāzi bez SurrealDB Cloud maksas par katru vaicājumu. Vienas binārās arhitektūra padara izvietošanu un darbību vienkāršu salīdzinājumā ar atsevišķu datubāzu darbināšanu dokumentu, grafu un laika rindu darba slodzēm.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

SurrealDB galvenās iespējas

Daudzmodeļu datu tipi

Glabā dokumentus, grafikus, relacionālās rindas, laikrindas, ģeotelpiskos datus un vektorus vienā datubāzē bez atsevišķiem pakalpojumiem katram modelim.

SurrealQL vaicājumu valoda

SQL līdzīga vaicājumu valoda ar paplašinājumiem grafu apstaigāšanai, vektoru meklēšanai, ģeotelpiskajiem operatoriem un aprēķinātajiem laukiem, kas iebūvēti shēmā.

Reāllaika tiešraides vaicājumi

Abonē tiešraides vaicājumu rezultātus, izmantojot WebSocket, reāllaika lietotāja interfeisa atjauninājumiem bez aptaujas vai ārējas notikumu kopnes infrastruktūras.

Rindas līmeņa drošība

Shēmā iebūvētās detalizētās atļaujas ļauj tev droši pakļaut datubāzi tieši tīmekļa un mobilo ierīču klientiem bez starpnieka API slāņa.

Iegultā autentifikācija

Iebūvēta lietotāja, tvēruma un uz JWT balstīta autentifikācija padara SurrealDB izmantojamu kā aizmugursistēmas pakalpojumu prototipu lietotnēm.

Vairākas vaicājumu saskarnes

Vaicājiet, izmantojot HTTP REST, WebSocket, vietējās klienta bibliotēkas JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET un PHP — vai tieši, izmantojot SurrealQL CLI.

Kāpēc izmantot SurrealDB pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
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Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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