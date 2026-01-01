Izvietojiet SurrealDB ar viena klikšķa instalāciju.
Daudzmodeļu datubāze, apvienojot dokumentu, grafu, relāciju, laika rindu, ģeotelpiskos un vektoru datus, izmantojot vienu SQL līdzīgu vaicājumu valodu.
Izvēlies SurrealDB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SurrealDB
SurrealDB ir moderna daudzmodeļu datubāze, kas rakstīta Rust valodā un apvieno dokumentu, grafu, relāciju, laika rindu, ģeotelpiskos un vektoru datus vienā dzinējā, kam piekļūst, izmantojot SurrealQL — SQL līdzīgu vaicājumu valodu, kas paredzēta izstrādātājiem, kuri vēlas elastību, neizmantojot vairākas specializētas datubāzes. Ar iebūvētu atbalstu reāllaika tiešraides vaicājumiem, rindu līmeņa atļaujām un autentifikāciju pašā datubāzē, SurrealDB var kalpot gan kā datubāze, gan kā pakalpojums (backend-as-a-service) tīmekļa un mobilo lietotņu vajadzībām.
Pašmitināšana SurrealDB uz tava VPS nodrošina izstrādātājiem un mazām komandām jaudīgu daudzmodeļu datubāzi bez SurrealDB Cloud maksas par katru vaicājumu. Vienas binārās arhitektūra padara izvietošanu un darbību vienkāršu salīdzinājumā ar atsevišķu datubāzu darbināšanu dokumentu, grafu un laika rindu darba slodzēm.
SurrealDB galvenās iespējas
Daudzmodeļu datu tipi
Glabā dokumentus, grafikus, relacionālās rindas, laikrindas, ģeotelpiskos datus un vektorus vienā datubāzē bez atsevišķiem pakalpojumiem katram modelim.
SurrealQL vaicājumu valoda
SQL līdzīga vaicājumu valoda ar paplašinājumiem grafu apstaigāšanai, vektoru meklēšanai, ģeotelpiskajiem operatoriem un aprēķinātajiem laukiem, kas iebūvēti shēmā.
Reāllaika tiešraides vaicājumi
Abonē tiešraides vaicājumu rezultātus, izmantojot WebSocket, reāllaika lietotāja interfeisa atjauninājumiem bez aptaujas vai ārējas notikumu kopnes infrastruktūras.
Rindas līmeņa drošība
Shēmā iebūvētās detalizētās atļaujas ļauj tev droši pakļaut datubāzi tieši tīmekļa un mobilo ierīču klientiem bez starpnieka API slāņa.
Iegultā autentifikācija
Iebūvēta lietotāja, tvēruma un uz JWT balstīta autentifikācija padara SurrealDB izmantojamu kā aizmugursistēmas pakalpojumu prototipu lietotnēm.
Vairākas vaicājumu saskarnes
Vaicājiet, izmantojot HTTP REST, WebSocket, vietējās klienta bibliotēkas JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET un PHP — vai tieši, izmantojot SurrealQL CLI.
Kāpēc izmantot SurrealDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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