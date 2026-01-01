Instalē Sun-Panel ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Pielāgojams servera un NAS navigācijas panelis ar tīru sākumlapu un lietotņu palaidēju pašmitinātājiem.
Izvēlies Sun-Panel VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Sun-Panel
Sun-Panel ir viegls, pašmitināts sākumlapa un navigācijas panelis, kas paredzēts serveriem un NAS ierīcēm. Tas nodrošina tev vienu, skaisti sakārtotu vadības paneli, kur vari palaist visus savus pašmitinātos pakalpojumus un vienā mirklī pārraudzīt sistēmas statusu. Izstrādāts, domājot par vienkāršību, Sun-Panel neprasa ārēju datubāzi — tas pilnībā darbojas uz SQLite.
Ar atbalstu vairāku kontu izolācijai, pielāgotām ikonām no Iconify bibliotēkas, lapas iekšējiem mini logiem un pilnībā pielāgojamu CSS un JavaScript, Sun-Panel ļauj tev izveidot sākumlapu, kas atbilst tavai darba plūsmai. Izvieto to savā VPS un izbaudi personīgu, bez reklāmām pārlūkprogrammas sākumlapu, ko tu pilnībā kontrolē.
Sun-Panel galvenās iespējas
Vairāku kontu atbalsts
Izveido izolētus kontus dažādiem lietotājiem, katram ar savu paneļa izkārtojumu un lietojumprogrammu saīsnēm.
Bez ārējas datubāzes
Darbojas pilnībā uz iebūvētās SQLite, padarot izvietošanu vienkāršu, bez papildu datubāzes pakalpojuma uzturēšanas.
Bagātīga ikonu bibliotēka
Izmanto Iconify ikonu bibliotēku, lai brīvi veidotu savu lietotņu saīsnes, atbalstot tūkstošiem ikonu komplektu.
Sistēmas statusa uzraudzība
Skati reāllaika CPU, atmiņas un diska izmantošanu tieši savā panelī, lai sekotu līdzi servera veselībai.
Pielāgots JS un CSS
Ievieto savu JavaScript un CSS, lai pilnībā personalizētu tavas mājaslapas izskatu un darbību.
Mini logi lapā
Atver atbalstītos pakalpojumus peldošos mini logos, neatstājot savu vadības paneli, nevainojamai darba plūsmai.
Kāpēc izmantot Sun-Panel pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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