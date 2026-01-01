Izvietot Alerta ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda brīdinājumu pārvaldības platforma, kas apvieno uzraudzības brīdinājumus no jebkura avota vienā reāllaika informācijas panelī.
Izvēlies Alerta VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Alerta
Alerta ir atvērtā koda brīdinājumu pārvaldības un konsolidācijas platforma, kas apvieno brīdinājumus no Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch un desmitiem citu uzraudzības rīku vienā reāllaika tīmekļa konsolē. Deduplicējot un korelējot ienākošos brīdinājumus, Alerta novērš brīdinājumu vētras un sniedz dežūrējošajām komandām skaidru priekšstatu par to, kas patiešām tiek aktivizēts un kas ir vissvarīgākais.
Alerta pašmitināšana uz VPS dod tavai operāciju komandai pilnīgu kontroli pār brīdinājumu infrastruktūru, datu saglabāšanas politikām un autentifikāciju — nesūtot uzraudzības datus trešās puses pakalpojumam. Iebūvētā multi-tenancy nozīmē, ka viena Alerta instance var vienlaikus apkalpot vairākas komandas vai klientu vides.
Alerta galvenās iespējas
Daudzavotu ievade
Saņem brīdinājumus no Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch un citiem, izmantojot vienu REST API, nepārkonfigurējot savu uzraudzības steku.
Brīdinājumu dublikātu novēršana
Automātiski deduplicē un korelē atkārtotus brīdinājumus, lai dežurējošie inženieri redzētu vienu veicamu uzdevumu simtiem identisku paziņojumu vietā.
Apkopes logi
Definē aptumšošanas periodus pēc pakalpojuma, vides vai taga, lai nomāktu paredzamos brīdinājumus plānotās apkopes laikā, neatspējojot monitorus.
Daudzlietotņu
Apkalpo vairākas komandas vai klientu vides no vienas Alerta instances, izmantojot klientu skatus un ierobežotas API atslēgas.
Elastīga autentifikācija
Autentificējies ar Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 vai Azure AD — nav nepieciešams trešās puses identitātes nodrošinātājs.
Kāpēc izmantot Alerta pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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