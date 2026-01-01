Instalēt Apache Druid ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Reāllaika analītikas datubāze, kas paredzēta ātriem padziļinātiem vaicājumiem straumēšanas un vēsturisko notikumu datiem lielā apjomā.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache Druid
Apache Druid ir augstas veiktspējas, reāllaika analītikas datubāze, kas īpaši izstrādāta OLAP vaicājumiem, kas tiek izpildīti mazāk nekā sekundē, uz notikumu virzītiem datiem. Sākotnēji izstrādāta Metamarkets un tagad ir Apache augstākā līmeņa projekts, Druid nodrošina lietotājiem paredzētu analītiku, tīkla telemetriju, lietojumprogrammu veiktspējas uzraudzību un klikšķu plūsmas informācijas paneļus tādos uzņēmumos kā Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft un Walmart.
Pašmitināšana Druid uz tava VPS dod tev kolonnu orientētu vaicājumu dzinēju, kas optimizēts straumēšanas ievadei no Kafka un Kinesis, laika rindu filtrēšanai un augstas vienlaicīguma agregācijām — bez mākoņpakalpojumu maksām par katru vaicājumu vai piegādātāja piesaistes. Iebūvētā tīmekļa konsole apstrādā SQL izpēti, ievades specifikācijas, datu avotu pārvaldību un klastera veselību no vienas pārlūkprogrammas cilnes.
Apache Druid galvenās iespējas
Iebūvēta tīmekļa konsole
Pārlūkprogrammas lietotāja saskarne SQL vaicājumiem, datu ievades specifikācijām, datu avotu pārvaldībai un klastera veselības uzraudzībai bez atsevišķa klienta.
Reāllaika uzņemšana
Straumēt notikumus no Kafka, Kinesis vai HTTP uz vaicājamiem datu avotiem dažu sekunžu laikā, ar tieši vienreizējas piegādes garantijām.
Kolonnu laika rindu krātuve
Kolonnu orientēta datu glabāšana ar bitkartes indeksiem un laikā balstītu sadalīšanu nodrošina zemsekundes filtrus un apkopojumus miljardiem rindu.
Lambda arhitektūra
Vienots vaicājumu slānis pār straumēšanas un pakešdatu avotiem ļauj informācijas paneļiem pārredzami apvienot reāllaika notikumus ar vēsturisko kontekstu.
SQL un vietējie vaicājumi
Standarta ANSI SQL un JSON balstīta vietējā vaicājumu API nodrošina analītiķiem un lietojumprogrammām elastīgu piekļuvi tiem pašiem datu avotiem.
Kāpēc izmantot Apache Druid pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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