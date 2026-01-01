Izvietot Apache HertzBeat ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda, bez aģentiem, reāllaika uzraudzības platforma serveriem, datubāzēm un mākoņpakalpojumiem.
Izvēlies Apache HertzBeat VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache HertzBeat
Apache HertzBeat ir kopienas virzīta, bez aģentiem strādājoša novērojamības platforma, kas uzrauga serverus, datubāzes, starpprogrammatūru, mākoņpakalpojumus un pielāgotus HTTP un JMX galapunktus, izmantojot konfigurējamus protokolu šablonus. Tā vietā, lai instalētu kolektorus katrā mērķī, tā aptaujā galapunktus, izmantojot SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP un desmitiem citu protokolu, pēc tam atveido informācijas paneļus, brīdinājumus un statusa lapas no vienotas saskarnes.
Pašmitināšana HertzBeat uz tava VPS saglabā uzraudzības datus, brīdinājumu noteikumus un mērķa akreditācijas datus infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez maksas par katru metriku vai piegādātāja piesaistes. Komplektā iekļautā PostgreSQL un VictoriaMetrics steks glabā konfigurāciju un laika rindu metrikas lokāli, padarot izvietošanu pilnībā pašpietiekamu no pirmās dienas.
Apache HertzBeat galvenās iespējas
Bez aģenta uzraudzība
Aptaujā serverus, datubāzes un API, izmantojot SSH, SNMP, JDBC, JMX un HTTP, neinstalējot kolektorus katrā mērķa mašīnā.
Robežvērtības brīdināšana
Definē brīdinājumu noteikumus ar izteiksmē balstītiem sliekšņiem un piegādā paziņojumus uz e-pastu, Slack, Discord, Telegram, tīmekļa āķiem un SMS pakalpojumu sniedzējiem.
Publiskās statusa lapas
Publicē klientiem paredzētas statusa lapas, kas ziņo par darbības laiku un incidentiem atlasītajiem uzraudzītajiem pakalpojumiem, neizpaužot iekšējos informācijas paneļus.
Pielāgoti protokoli
Pievieno jaunus uzraudzības veidus, rakstot YAML lietojumprogrammu veidnes, lai nišas sistēmas varētu novērot, negaidot piegādātāju integrācijas.
Komplektēta laikrindas krātuve
Iekļauts VictoriaMetrics efektīvai ilgtermiņa metrikas glabāšanai un PostgreSQL konfigurācijai, novēršot nepieciešamību pieslēgt ārējas datubāzes.
Kāpēc izmantot Apache HertzBeat pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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