Izvieto Uptime Kuma ar viena klikšķa instalāciju.
Skaista pašmitināta pieejamības uzraudzība mājaslapām, API un pakalpojumiem ar statusa lapām un daudzkanālu brīdinājumiem.
Izvēlies Uptime Kuma VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Uptime Kuma
Uptime Kuma ir pašu mitināts uzraudzības rīks ar pulētu, reāllaika informācijas paneli mājaslapu, API, TCP portu, DNS ierakstu, Docker konteineru un citu pieejamības uzraudzībai. Tas pārbauda mērķus konfigurējamos intervālos un nosūta brīdinājumus brīdī, kad kaut kas nedarbojas.
Pašmitināšana uz VPS nodrošina pastāvīgu monitoru, kas darbojas visu diennakti neatkarīgi no tavas lokālās mašīnas. Tu vari izveidot publiskas statusa lapas saviem pakalpojumiem, konfigurēt paziņojumu kanālus, tostarp Telegram, Discord, Slack, e-pastu un tīmekļa āķus, un laika gaitā izsekot vēsturiskajiem darbības laika procentiem.
Uptime Kuma galvenās iespējas
Daudzveidīga uzraudzība
Uzraugi HTTP/HTTPS galapunktus, TCP/UDP portus, DNS uzmeklēšanas, Docker konteinerus un datubāzes no viena vadības paneļa.
Publiskās statusa lapas
Izveido zīmolotas publiskās statusa lapas, lai paziņotu par pakalpojumu stāvokli saviem klientiem, neatklājot iekšējās uzraudzības detaļas.
Bagātīgi paziņojumi
Sūtīt dīkstāves brīdinājumus, izmantojot Telegram, Discord, Slack, e-pastu, PagerDuty, tīmekļa āķus un 90+ citus paziņojumu kanālus.
Darbības laika vēsture
Izseko vēsturisko pieejamību ar darbības laika procentu diagrammām un atbildes laika grafikiem, lai identificētu uzticamības tendences.
Sertifikātu uzraudzība
Uzraugi SSL sertifikātu derīguma termiņus un saņem brīdinājumus, pirms sertifikāti beidzas, lai novērstu negaidītas HTTPS kļūmes.
Kāpēc izmantot Uptime Kuma pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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