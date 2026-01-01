Izvietot Ryot ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts izsekotājs mediju patēriņam, fitnesa aktivitātēm, grāmatām un ikdienas paradumiem.
Izvēlies Ryot VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) ir atvērtā koda, pašu mitināta platforma mediju izsekošanai, ko tu patērē, treniņiem, ko tu veic, grāmatām, ko tu lasi, un ieradumiem, ko tu veido. Tā iegūst metadatus no tādiem avotiem kā TMDB, Audible un OpenLibrary, lai tu pavadītu laiku izsekošanā, nevis rakstīšanā.
Ryot mitināšana savā VPS saglabā visus tavus personas datus privātus — bez trešo pušu analīzes, bez reklāmām un bez riska, ka pakalpojums tiks pārtraukts. Tu esi katra ieraksta īpašnieks no pirmās dienas.
Ryot galvenās iespējas
Mediju izsekošana
Reģistrē filmas, TV seriālus, anime, manga, podkāstus un videospēles ar automātiskiem metadatiem no TMDB, IGDB un citiem.
Fitnesa uzskaite
Reģistrē treniņus un vingrinājumus ar sērijām, atkārtojumiem un svariem, lai laika gaitā sekotu līdzi savam progresam.
Grāmatu un audiogrāmatu uzskaite
Sekot lasīšanas un klausīšanās progresam ar metadatiem, kas iegūti no OpenLibrary un Audible.
Importēt un eksportēt
Migrēt datus no Goodreads, Trakt, MyAnimeList un citiem populāriem izsekotājiem ar iebūvētiem importētājiem.
API piekļuve
Pilns GraphQL API ar administratora piekļuves pilnvarām pielāgotu integrāciju un automatizācijas veidošanai.
Kāpēc izmantot Ryot pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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