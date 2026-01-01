Instalēt DokuWiki ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Vienkārša, bez datubāzes wiki platforma tehniskajai dokumentācijai un komandas zināšanu bāzēm.
Izvēlies DokuWiki VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar DokuWiki
DokuWiki ir viegls, standartiem atbilstošs wiki, kas visu saturu glabā vienkāršos teksta failos, nevis datubāzē. Šis uz failiem balstītais dizains nodrošina minimālu iestatīšanu un padara dublējumkopiju veidošanu ārkārtīgi vienkāršu — vienkārši nokopē failus. Neskatoties uz tā vienkāršību, DokuWiki nodrošina pilnvērtīgu rediģēšanas pieredzi, hierarhisku nosaukumvietu organizāciju, detalizētu piekļuves kontroli un plašu spraudņu ekosistēmu, kas var paplašināt funkcionalitāti, nepalielinot infrastruktūras sarežģītību.
DokuWiki pašmitināšana uz tava VPS saglabā tavu dokumentāciju privātu un pieejamu pilnībā pēc taviem noteikumiem. Nav lietotāja maksu, nav ārēju pakalpojumu atkarību, un dati neatstāj tavu infrastruktūru — padarot to par uzticamu ilgtermiņa izvēli iekšējiem wiki, tehniskām rokasgrāmatām un jebkura izmēra komandas zināšanu bāzēm.
DokuWiki galvenās iespējas
Nav nepieciešama datubāze
Viss saturs tiek glabāts kā vienkārša teksta faili, novēršot datubāzes iestatīšanas un uzturēšanas slogu, kas ir raksturīgs citām wiki platformām.
Iebūvēta versiju kontrole
Katrs labojums tiek izsekots ar pilnu izmaiņu salīdzinājuma skatu un atjaunošanu ar vienu klikšķi, lai neviena satura izmaiņa nekad netiktu neatgriezeniski zaudēta.
Elastīga piekļuves kontrole
Lietotāju grupas un lapas līmeņa atļaujas ļauj tev ierobežot vai atvērt wiki sadaļas tieši pareizajai auditorijai.
Bagātīga spraudņu ekosistēma
Simtiem kopienas spraudņu pievieno funkcijas, piemēram, sintakses izcelšanu, diagrammas, uzdevumu sarakstus un integrācijas, nepieskaroties pamatkodam.
Vienkārša dublēšana
Tā kā saturs ir vienkārši faili, visa wiki dublēšana ir tikpat vienkārša kā vienas direktorijas kopēšana vai iekļaušana jebkurā failu dublēšanas stratēģijā.
Kāpēc izmantot DokuWiki pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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