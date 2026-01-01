Izvietot Teedy ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda dokumentu pārvaldības sistēma ar OCR un pilna teksta meklēšanu skenēto dokumentu, PDF failu un citu failu organizēšanai.
Izvēlies Teedy VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Teedy
Teedy ir atvērtā koda dokumentu pārvaldības sistēma, kas pārvērš skenētu papīru, PDF failu un digitālo failu kaudzi strukturētā, meklējamā arhīvā. Katrs augšupielādētais dokuments tiek apstrādāts ar OCR, lai tā teksts kļūtu pilnībā meklējams, un elastīga tagu sistēma, hierarhiskas kategorijas un pielāgoti metadati uztur lielas kolekcijas sakārtotas. Tīrs, atsaucīgs tīmekļa interfeiss, vairāku lietotāju konti ar detalizētām atļaujām un pilnīga REST API padara to piemērotu gan privātpersonām, gan mazām komandām.
Teedy pašmitināšana savā VPS saglabā sensitīvus dokumentus — līgumus, rēķinus, nodokļu uzskaiti un identitātes dokumentus — infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nevis trešās puses mākonī, vienlaikus nodrošinot OCR, pilna teksta meklēšanu un revīzijai draudzīgu versiju pārvaldību jau no paša sākuma.
Teedy galvenās iespējas
OCR teksta izvilkšana
Automātiski izvelk tekstu no skenētiem attēliem un PDF failiem, izmantojot iebūvēto OCR, padarot katru dokumentu pilnībā meklējamu.
Pilna teksta meklēšana
Meklē visā arhīvā pēc dokumenta satura, tagiem vai metadatiem, lai atrastu jebkuru failu dažu sekunžu laikā.
Birkas un metadati
Organizē dokumentus ar hierarhiskām atzīmēm, pielāgotiem metadatu laukiem un saitēm, nevis stingriem mapju kokiem.
Daudzlietotāju atļaujas
Izveido lietotāju un grupu kontus ar detalizētiem piekļuves kontroles sarakstiem, lai komandas droši koplietotu dokumentus.
REST API un automatizācija
Automatizē augšupielādes, datu ievadi un integrācijas, izmantojot pilnīgu REST API un e-pasta importēšanas atbalstu.
Kāpēc izmantot Teedy pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.