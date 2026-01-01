Instalēt Multi-Scrobbler ar vienu klikšķi.
Pašmitināts skrobēšanas centrs, kas izseko mūzikas atskaņojumus no Plex, Jellyfin, Spotify un citiem uz Last.fm, ListenBrainz vai Maloja.
Izvēlies Multi-Scrobbler VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler savieno katru vietu, kur klausies mūziku, ar katru pakalpojumu, kas to izseko. Tā vietā, lai paļautos uz katras mūzikas lietotnes iebūvēto skrobingu — kas pilnībā trūkst Plex un Jellyfin, un ir sadrumstalots YouTube Music, Deezer un Subsonic klientos — Multi-Scrobbler centralizē katru atskaņojumu vienā plūsmā. Tas atbalsta vairāk nekā 25 avotus un vienlaicīgi pārsūta klausīšanās datus uz Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito un citiem mērķiem.
Pašmitināšana uz tava VPS nodrošina skroblera darbību 24/7 blakus citiem taviem mediju pakalpojumiem, ar publiskām OAuth atzvanīšanas URL adresēm, kuras var sasniegt Spotify un Last.fm. Tīmekļa informācijas panelis rāda tiešraides klausīšanās datus, statistiku par katru avotu un detalizētus žurnālus, neatklājot tavu klausīšanās vēsturi trešās puses SaaS pakalpojumam.
Multi-Scrobbler galvenās iespējas
Universāls avotu pārklājums
Uzskaita atskaņojumus no Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, Subsonic klientiem un 25+ citiem mūzikas atskaņotājiem vienā plūsmā.
Vairāki scrobble mērķi
Pārsūta katru klausīšanos uz Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito un citiem mērķiem vienlaicīgi bez manuālas dublēšanas.
Tiešsaistes statusa panelis
Web UI rāda pašlaik atskaņotās dziesmas, nesen atskaņotās dziesmas un statistiku par katru avotu, lai tu varētu vienā mirklī pārbaudīt katru savienojumu.
Gudra deduplikācija
Atklāj dublētus klausījumus, ko ziņojuši vairāki avoti, kas atskaņo to pašu ierakstu, un iesniedz katru atskaņojumu tikai vienu reizi taviem skroblēšanas mērķiem.
Webhook paziņojumi
Nosūta tagad atskaņotā atjauninājumus un kļūdas uz Discord, Gotify, Ntfy vai Apprise, lai tu pamanītu bojātas integrācijas, nepārbaudot vadības paneli.
Kāpēc izmantot Multi-Scrobbler pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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