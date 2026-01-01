Izvietot Photofield ar viena klikšķa instalāciju.
Uz ātrumu orientēta pašmitināta fotogalerija, kas attēlo tūkstošiem attēlu plūstošā, tuvināmā laika joslā.
Izvēlies Photofield VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Photofield
Photofield ir atvērtā koda vienas binārās datnes foto galerija, kas veidota ap vienu apsēstību: ātrumu. Tā vietā, lai attēlus sadalītu mazos sīktēlos, tā vienlaikus atveido tūkstošiem attēlu uz nepārtrauktas, pietuvināmas audekla, pakāpeniski ielādējot augstākas izšķirtspējas flīzes, kad tu pārvietojies un saspiež. Rezultāts ir tuvāks darbvirsmas attēlu skatītājam nekā tipiskai tīmekļa galerijai.
Pašmitinot Photofield savā VPS, oriģinālās fotogrāfijas un to EXIF metadati paliek tavā kontrolētajā infrastruktūrā, nevis SaaS foto pakalpojumā. Avota direktorijs ir pievienots tikai lasīšanai, lai galerija nekad nevarētu modificēt vai dzēst oriģinālus, padarot to par drošu, neinvazīvu saskarni esošam arhīvam, kas sinhronizēts, izmantojot rsync, SCP vai Syncthing.
Photofield galvenās iespējas
Tālummaiņas laika josla
Pārvieto un maini mērogu cauri desmitiem tūkstošu fotoattēlu uz vienas nepārtrauktas audekla ar vairāku izšķirtspēju flīžu straumēšanu.
Vienas binārās izvietošana
Viens Go binārais fails ietver lietotāja saskarni, ģeogrāfiskās atrašanās vietas datubāzi un indeksētāju, tāpēc konteiners startē dažu sekunžu laikā bez ārēja datubāzes pakalpojuma.
Tikai lasāma bibliotēka
Fotoattēlu direktorijs ir pievienots tikai lasīšanai, tāpēc galerija nekad nevar modificēt, pārdēvēt vai dzēst oriģinālos failus indeksēšanas laikā.
Vietējā reversā ģeokodēšana
Komplektā iekļautā ģeolokācijas datubāze pārvērš EXIF GPS koordinātes par vietvārdiem pilnībā bezsaistē, neveicot trešo pušu karšu API izsaukumus.
Ātra indeksēšana
Indeksētājs skenē jaunas fotogrāfijas ar tūkstošiem failu sekundē uz SSD diskiem un pakāpeniski atjaunina galeriju, nebloķējot pārlūkošanu.
Izvēles MI meklēšana
Pievieno ārēju Photofield AI resursdatoru, lai iespējotu semantisko attēlu meklēšanu un sejas noteikšanu visā kolekcijā.
Kāpēc izmantot Photofield pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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