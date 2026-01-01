Izvietot OpenVPN Access Server ar viena klikšķa instalāciju.
Uzņēmuma līmeņa SSL VPN serveris ar tīmekļa administrēšanas konsoli, pašapkalpošanās klientu portālu un atbalstu visām galvenajām platformām.
Izvēlies OpenVPN Access Server VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpenVPN Access Server
OpenVPN Access Server ir komerciālas klases VPN risinājums, kas balstīts uz pārbaudītu atvērtā koda OpenVPN protokolu. Tas pievieno jaudīgu tīmekļa administrēšanas saskarni, automatizētu klienta konfigurāciju un daudzfaktoru autentifikāciju, lai droša VPN ieviešana būtu pieejama jebkurai organizācijai. Divi bezmaksas vienlaicīgi savienojumi ir iekļauti jau no paša sākuma, ar licencēšanas iespējām lielākām komandām.
Pašmitināšana Access Server uz tava paša VPS dod tev veltītu statisku IP adresi, pilnīgu kontroli pār šifrēšanas atslēgām un piekļuves politikām, un nekādu kopīgu infrastruktūru ar citām organizācijām. Atšķirībā no mitinātiem VPN pakalpojumiem, tava datplūsma nekad neiet caur trešo pusi — padarot to par pareizo izvēli uzņēmumiem ar stingrām drošības vai atbilstības prasībām.
OpenVPN Access Server galvenās iespējas
Web admin konsole
Konfigurē lietotājus, autentifikāciju, tīklošanu un papildu VPN iestatījumus, izmantojot visaptverošu pārlūkprogrammas saskarni, nepieskaroties komandrindai.
Viena klikšķa klienta lejupielādes
Pašapkalpošanās klientu portāls ļauj lietotājiem lejupielādēt iepriekš konfigurētus VPN klientus operētājsistēmām Windows, macOS, Linux, iOS un Android ar vienu klikšķi.
Elastīga autentifikācija
Atbalsta vietējos kontus, LDAP, RADIUS, SAML un PAM, tādējādi Access Server integrējas ar tavu esošo identitātes infrastruktūru bez dublētas lietotāju pārvaldības.
Granulēta piekļuves kontrole
Tīkla politikas katram lietotājam un katrai grupai ļauj tev ierobežot, kādiem resursiem katrs lietotājs var piekļūt, ieviešot minimālo privilēģiju piekļuvi visā tavā tīklā.
Sadalītā tunelēšana
Novirzīt tikai noteiktu datplūsmu caur VPN, kamēr cita datplūsma tieši izmanto lokālo savienojumu, tādējādi līdzsvarojot drošību un veiktspēju attāliem darbiniekiem.
Kāpēc izmantot OpenVPN Access Server pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.