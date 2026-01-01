Izvietot SnapOtter ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts attēlu apstrādes komplekts ar vairāk nekā 55 rīkiem, vietējām AI funkcijām un pakešu apstrādes plūsmām — attēli nekad nepamet tavu serveri.
Izvēlies SnapOtter VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SnapOtter
SnapOtter ir pašmitināta attēlu apstrādes platforma, kas apvieno visaptverošu rediģēšanas rīku komplektu — mainīt izmēru, apgriezt, saspiest, konvertēt, pievienot ūdenszīmi un daudz ko citu — ar lokālām AI iespējām, tostarp fona noņemšanu, attēlu palielināšanu, OCR un fotoattēlu atjaunošanu. Visa apstrāde notiek tavā serverī, izmantojot CPU vai GPU, tāpēc oriģinālie faili un rezultāti nekad neiziet cauri ārējiem pakalpojumiem.
Ar atbalstu vairāk nekā 55 ievades formātiem, tostarp 23 kameru RAW formātiem un 14 izvades formātiem, SnapOtter apstrādā visu, sākot no ātrām viena attēla rediģēšanas darbībām līdz sarežģītām pakešu darbplūsmām, kas veidotas, izmantojot tā vizuālo cauruļvadu veidotāju. REST API ar interaktīvu Swagger dokumentāciju padara attēlu apstrādes integrēšanu jebkurā lietojumprogrammā vai automatizācijā vienkāršu.
SnapOtter galvenās iespējas
55+ formātu atbalsts
Apstrādā JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 kameru RAW formātus un citus — konvertē starp jebkuru atbalstīto formātu vienā operācijā.
Vietējā AI apstrāde
Fona noņemšana, attēlu palielināšana, OCR, sejas uzlabošana un fotoattēlu atjaunošana darbojas pilnībā uz tava VPS CPU vai GPU — bez ārējiem API izsaukumiem vai datu koplietošanas.
Vizuālais konveijera konstruktors
Sasaisti vairākas attēlu darbības atkārtoti izmantojamās plūsmās partijas apstrādei, lai atkārtotas darbplūsmas darbotos automātiski bez manuālām darbībām katru reizi.
REST API ar dokumentāciju
Katrs rīks ir pieejams, izmantojot dokumentētu REST API ar interaktīvu Swagger UI vietnē /api/docs, kas atvieglo attēlu apstrādes integrāciju lietojumprogrammās un skriptos.
Pakešu apstrāde
Augšupielādē un pārveido veselas attēlu mapes vienā darbā, piemērojot tās pašas darbības simtiem failu vienlaicīgi.
Kāpēc izmantot SnapOtter pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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