Uzstādīt Fasten Health ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts personīgo un ģimenes elektronisko medicīnisko ierakstu pārvaldnieks, kas apvieno veselības datus no pakalpojumu sniedzējiem un ierīcēm.
Izvēlies Fasten Health VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Fasten Health
Fasten On-Prem ir atvērtā koda pašmitināts elektronisko medicīnisko ierakstu (EMR) pārvaldnieks, kas ļauj indivīdiem un ģimenēm apvienot veselības datus no ārstiem, slimnīcām, laboratorijām un savienotajām ierīcēm vienā privātā arhīvā. Izveidots, pamatojoties uz FHIR veselības aprūpes datu standartu un rakstīts Go valodā, tas ievāc ierakstus, izmantojot manuālu ievadi un FHIR Bundle augšupielādes, kas eksportētas no pacientu portāliem, un attēlo tos vienotā laika skalā kopā ar piezīmēm, stāvokļiem, medikamentiem, alerģijām un laboratorijas rezultātiem.
Pašmitinot Fasten savā VPS, personīgi identificējami veselības dati paliek infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nevis pie SaaS veselības ierakstu pakalpojumu sniedzēja — svarīgi, ņemot vērā medicīniskās vēstures jutīgumu. Šifrētā SQLite datubāze, viena binārā Go izpildlaika vide un reģistrācija katram lietotājam nozīmē, ka neliels VPS var ērti mitināt pilnu personīgo vai ģimenes ierakstu.
Fasten Health galvenās iespējas
FHIR saišķa imports
Augšupielādē FHIR Bundles, kas eksportētas no pacientu portāliem vai citām veselības aprūpes sistēmām, lai ienestu esošo medicīnisko vēsturi arhīvā.
FHIR-integrētā glabātuve
Saglabā ierakstus to sākotnējā FHIR resursu formā, lai strukturēti vaicājumi, eksports un turpmākā apstrāde paliktu neatkarīgi no piegādātāja.
Manuāla ieraksta ievade
Pievieno laboratorijas rezultātus, veselības stāvokļus, medikamentus, imunizācijas un piezīmes ar roku vizītēm, pakalpojumu sniedzējiem vai jau esošiem ierakstiem, kas radušies pirms FHIR piekļuves.
Ģimenes konti
Pārvaldi ierakstus partneriem, bērniem vai gados vecākiem ģimenes locekļiem no vienas instances ar atsevišķiem lietotāju kontiem.
Šifrēta datubāze
SQLite datubāze pēc noklusējuma ir šifrēta miera stāvoklī, aizsargājot sensitīvus veselības datus diskā pret oportūnistisku piekļuvi.
Dokumentu pielikumi
Pievieno skenētus dokumentus, attēlus un PDF failus tikšanās reizēm, lai visa medicīniskā vēsture atrastos vienā meklējamā vietā.
Kāpēc izmantot Fasten Health pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.