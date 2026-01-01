Izvietot OliveTin ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, pašmitināts tīmekļa lietotāja interfeiss, kas parāda iepriekš definētas čaulas komandas kā drošas, ar klikšķi izpildāmas pogas.
Izvēlies OliveTin VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OliveTin
OliveTin ir mazs, paša mitināts Go pakalpojums, kas iepriekš definētas čaulas komandas pārvērš drošās, ar klikšķi palaižamās pogās tīmekļa lietotāja saskarnē. Administrators apraksta katru darbību YAML konfigurācijas failā — nosaukums, ikona, komanda, papildu argumenti, papildu apstiprinājuma dialoglodziņš — un OliveTin tos attēlo kā sakārtotu vadības paneli, ko ikviens ar piekļuvi var izsaukt, nepieskaroties terminālim.
Pašmitinot OliveTin savā VPS, netehniskiem mājsaimniecības locekļiem, jaunākajiem komandas biedriem vai kioska stila skārienekrāniem tiek nodrošināta kontrolēta darbību apakškopa, ko viņi var droši veikt — restartēt iestrēgušu pakalpojumu, nosūtīt Wake-on-LAN paketi, atsvaidzināt Plex bibliotēku, uzsākt dublēšanu — nenododot SSH akreditācijas datus vai pakļaujot patvaļīgai komandu izpildei. Tā kā OliveTin izpilda tikai tās komandas, kuras esi skaidri deklarējis, sprādziena rādiuss paliek ierobežots ar YAML konfigurāciju.
OliveTin galvenās iespējas
YAML definētās darbības
Apraksti katru čaulas komandu OliveTin konfigurācijas failā ar nosaukumu, ikonu, neobligātiem argumentiem un izpildes uzvedību, lai atveidotu pulētu informācijas paneli.
Skārienjutīga UI
Adaptīva vienas lapas lietotne, kas paredzēta tālruņiem, planšetdatoriem un pie sienas stiprināmiem skārienekrāniem — ideāli piemērota kioska stila mājsaimniecības automatizācijai.
Arguments un nolaižamās ievades
Pārvērt sarežģītas komandas par nolaižamajām izvēlnēm, teksta laukiem vai izvēles rūtiņu pārslēgiem, lai netehniski lietotāji tos katru reizi izsauktu ar pareizajiem parametriem.
Apstiprinājuma dialogi
Atzīmē jutīgas darbības ar obligātiem apstiprinājumiem, lai bīstamām komandām būtu nepieciešams papildu klikšķis pirms to izpildes.
Neliels resursu patēriņš
Viens Go binārais fails izmanto tikai dažus MB RAM un minimālu CPU, ideāli piemērots izvietošanai VPS līdzās smagākiem pašu mitinātiem pakalpojumiem.
Webhook un API
Iedarbināt darbības ārēji, izmantojot HTTP tīmekļa āķus vai REST API, lai integrētu OliveTin automatizācijās, skriptos un mājas automatizācijas centrmezglos.
Kāpēc izmantot OliveTin pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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